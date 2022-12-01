Путин открыл новую модельную библиотеку в Бурятии





В Бурятии открылась 12-я по счёту новая модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». Её возвели в селе Баргузин – райцентре Баргузинского района.По видеоконференцсвязи в церемонии открытия модельной библиотеки принял участие Владимир Путин. Он поздравил читателей и работников библиотеки с «новым центром с современным интерактивным оборудованием».- Мы исходили из того, что библиотеки станут современными центрами притяжения, клубами по сути дела, с современным интерактивным оборудованием с хорошим интернетом. Насколько я понимаю, это у вас и получилось, - отметил Владимир Путин.На создание нового пространства, обновление библиотечного фонда и оборудования выделено 10 млн рублей из средств федерального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- Мы назвали свой проект «Буквально книга», что означает «Библиотека Увлекательного Краеведения». Так как наша Баргузинская земля богата не только недрами, но и историей своего народа. Сегодня библиотека – это креативное пространство с яркой библиотечный мебелью, современным компьютерным оборудованием, в том числе, виртуальной реальности. У нас есть профессиональная фотостудия и значительно обновлён книжный фонд. Мы очень рады, что теперь библиотека стала доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья, мы получили специальное оборудование для этого. Мы уже видим, как возросло число наших читателей, люди приходят к нам с удовольствием, просто не хотят уходить, восхищаются, как уютно и красиво теперь у нас стало. Уверена, что и коллектив библиотеки не будет больше прежним. Каждый сотрудник видит, какая красота его окружает и, какие возможности для творческого развития нам дает улучшенное современное оборудование. Спасибо вам, Владимир Владимирович за то, что такие проекты создаются и действительно работают! – обратилась директор Баргузинской централизованной библиотечной системы Наталья Постникова.В новых просторных помещениях появилась большая читательская зона с историко-краеведческим аванзалом, местами для камерного чтения, и многофункциональный зал, где есть зона работы с удалёнными ресурсами, коворкинг-зона и событийная площадка для работы молодых краеведов и проведения других публичных мероприятий библиотеки. Библиотека оснащена новой мебелью, современным оборудованием, в том числе и для организации автоматизированного рабочего места для слабовидящих пользователей, новыми книгами, есть доступ к собственным и удаленным электронным ресурсам.Президент обратил внимание на важность обеспечения достойной оплаты труда работникам сферы культуры.- Будем сегодня обсуждать вопросы уровня доходов, заработных плат в стране в целом, и в социальной сфере в частности. Ну, в социалке, вообще, такой скромный уровень заработных плат, в библиотеках тем более. Как вы решаете эту проблему? - обратился он к главе республики Алексею Цыденову.Алексей Цыденов сообщил, что благодаря росту размера средней заработной платы по всем отраслям экономики, удалось выделить дополнительные средства на следующий год на заработные платы работникам бюджетной сферы.- У нас в этом году средний доход по трудовой деятельности вырос на 20% к уровню прошлого года. Это связано с тем, что большие проекты запустились с высокими зарплатами, и это повлияло на средний уровень доходов по республике в целом. Мы в связи с этим до конца года дополнительно почти миллиард рублей выделяем на то, чтобы довести в соответствии с вашими указами средний уровень по бюджетной сфере: это как раз культура, здравоохранение, допобразование и т.д. до заданной планки. И это существенный прирост базы в этом году плюс индексация на следующий год, - отметил Алексей Цыденов.На открытии присутствовали постоянные читатели библиотеки. Они также поделились с президентом первыми впечатлениями.- Здесь много интересного, нового. Есть студия для монтажа, графический экран, очки виртуальной реальности. Как я слышал, 2000 книг привезли - это хорошо, то есть хочется ещё раз прийти, - сказал постоянный читатель Андрей.