«ЕР» предложила единый список льгот и мер поддержки для участников СВО

Соответствующее предложение отправлено на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину



Партия «Единая Россия» выступила с инициативой о внедрении единого перечня мер господдержки и льгот для всех участников военной спецоперации, независимо от региона проживания. Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак уже направил соответствующее предложение на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину.



Компенсировать субъектам недостающие финансовые средства на реализацию этой цели единороссы предлагают за счёт федеральной казны. Турчак акцентировал внимание на том факте, что на уровне регионов успешно реализуют в настоящее время около 50 разных мер социальной поддержки. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



- От бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат. Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите, - подчеркнул секретарь генсовета ЕР. - На передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно.



Партия «Единая Россия» инициировала введение единовременных выплат в сумме не ниже 195 тысяч рублей для лиц, которых призвали на военную службу, а также для добровольцев. Кроме того, прозвучала идея об исключении начисления процентов на сумму основного долга по потребительским кредитам и ипотеке для участвующих в спецоперации военных и членов их семей в периоды кредитных каникул. Компенсации банкам следует обеспечить из госбюджета.



«ЕР» предлагает также следующие меры поддержки: обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей участников СВО и наделить правом на бесплатное получение рецептурных лекарственных препаратов и правом на ежегодный бесплатный отдых в санаториях несовершеннолетних детей погибших в ходе СВО военных, пишет сайт er.ru.



- По ряду из этих предложений «Единая Россия» подготовила проекты федеральных законов и уже направила на заключение правительства, - проинформировал Турчак.



Напомним, что с момента старта спецоперации единороссы собрали свыше 500 миллионов рублей в виде пожертвований от юридических и физических лиц. На эти средства были закуплены продуктовые наборы, средства реабилитации для инвалидов, принадлежности для детей и другие товары первой необходимости.



Собрано также свыше миллиарда рублей для оказания помощи фронту. Бойцы на передовой получили тысячи беспилотников и квадрокоптеров, средств связи, комплектов экипировки и тепловизоров.



На территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей работают в настоящее время свыше 40 гуманитарных центров, открытых «Единой Россией». В ДНР функционируют 15 таких центров, 10 из них – в Мариуполе.



- Уже третью неделю на территории Республики Бурятии работают единый штаб и горячая линия по оказанию поддержки мобилизованным и членам их семей. Поступают обращения с просьбами о бытовой помощи. Так, уже в нескольких семьях наши волонтёры помогли наколоть дрова, также одним из направлений помощи выступает психологическая поддержка – для этих целей на звонки на горячую линию отвечают квалифицированные психологи. Кроме того, в рамках закрепления освобождённых территорий за регионами России Бурятия занимается восстановлением инфраструктуры в Старобешевском районе Донецкой области. На эти цели выделено более 350 млн рублей, капитально отремонтированы 4 школы и 5 детских садов, восстанавливаются дороги и жилые дома, - рассказал руководитель регионального исполкома Бурятского РО партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.

