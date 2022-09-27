Проект закона одобрили на сессии парламента
В Бурятии приняли законопроект, предусматривающий административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей. Вопрос рассмотрели на сессии Народного Хурала.
С докладом по этому вопросу выступил сам бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев.
- В сферу задач уполномоченного входит организация приёмов уполномоченных, мероприятий для предпринимателей. Также законом установлено, что все муниципальные, региональные органы должны оказывать в этом полное содействие. В этом смысле законом также не установлена ответственность за невыполнение этих требований, - пояснил Чингис Матхеев.
Поэтому решено внести поправки и за воспрепятствование законной деятельности бизнес-омбудсмена назначать штрафы:
- вмешательство в деятельность уполномоченного с целью повлиять на его решения – штраф от одной до двух тысяч рублей;
- за неисполнение должностными лицами законных требований уполномоченного либо воспрепятствование его деятельности в иной форме -от двух до трёх тысяч рублей;
- за несоблюдение должностными лицами установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) уполномоченному - от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Чингис Матхеев отметил, что этот закон «будет иметь профилактический, немножко превентивный характер». Он также добавил, что подобные штрафы существуют во многих регионах страны.
Законопроект депутаты приняли большинством голосов.
Чингис Матхеев был назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Бурятии в феврале 2019 года.
В Бурятии будут штрафовать за воспрепятствование работе бизнес-омбудсмена
Власть, Фото:
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