16 сентября

15 сентября

Популярное

Министр сельского хозяйства России посетил с рабочим визитом Бурятию

Министр сельского хозяйства России посетил с рабочим визитом Бурятию
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Дмитрий Патрушев посетил «Бурятмяспром» и осмотрел поликлинику, возведённую по программе комплексного развития сельских территорий

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил Бурятию с рабочим визитом 15 сентября.

Он провёл встречу с главой республики Алексеем Цыденовым, а также ознакомился с работой предприятий агропромышленного комплекса. Помимо этого, посетил поликлинику в Тарбагатайском районе, возведённой по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- У нас достаточно много инвестпроектов различных – это и по откормочным производствам, и по овощехранилищам, по тепличному производству. Мы с Дмитрием Николаевичем их на встрече обсуждали. Нашли точки соприкосновения, понимаем, как действовать дальше, - отметил Алексей Цыденов.


В ходе встречи отмечалось, что в Бурятии в 2022 году посевные площади выросли на 3 тысячи га. Сейчас формируется их структура на следующий год, и по предварительным данным, площади в республике будут увеличены.

Потенциал для их расширения, в том числе – в развитии мелиорации. Сейчас в сельхозпроизводстве Бурятии используется чуть более 70% мелиорированных угодий. В 2022 году в рамках новой профильной госпрограммы было просубсидировано два проекта республики на 22,4 млн рублей. Министр призвал Бурятию активизировать дальнейшую работу в этом направлении.

Говоря о развитии животноводства, Дмитрий Патрушев отметил, что в прошлом году в республике был хороший прирост – более 10% в производстве скота и птицы. Для развития отрасли важно поддерживать эпизоотическое благополучие. В целом ситуация в регионе стабильная, кроме того, в мае 2022 года республика получила международный статус благополучия по ящуру с вакцинацией. Поэтому необходимо обеспечить полный охват поголовья крупного и мелкого рогатого скота вакцинацией и постоянно поддерживать иммунитет на необходимом уровне.

Также глава минсельхоза РФ особо отметил внимание республики к вопросам доведения средств господдержки до аграриев. В прошлом году показатель был на уровне 100%. В текущем году объём выделенных региону федеральных средств увеличен на 200 млн рублей, и сейчас доведение выше, чем в среднем по стране.

Отдельно стороны обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2021 году республика участвовала в четырёх мероприятиях, на которые было выделено более 500 млн рублей, освоение составило 100%. В текущем году Бурятии доведено на 300 млн рублей больше. Ключевые проекты связаны со строительством и капремонтом образовательных учреждений.

 
В ходе рабочей поездки делегация минсельхоза России осмотрела новую поликлинику, построенную по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, в Tapбaгaтaе. В двухэтажном здании размещены детское и взрослое отделение, дневной стационар, инфекционный блок и операционная. Кроме того, здесь есть отделения функциональной диагностики, скорой помощи, фтизиатрии и рентген-кабинет.



Также Дмитрий Патрушев посетил одно из ведущих предприятий пищевой промышленности республики ООО «Бурятмяспром», где ознакомился с работой производственных цехов и инвестиционными проектами компании.



Дмитрий Патрушев заявил, что министерство сельского хозяйства РФ будет продолжать поддерживать республику в части развития инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Бурятии. Кроме этого, планируется строительство инфраструктуры в рамках госпрограммы «Развитие сельских территорий».




минсельхоз

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Министр сельского хозяйства России посетил с рабочим визитом Бурятию
Министр сельского хозяйства России посетил с рабочим визитом Бурятию
Власть, 16.09.2022
Дмитрий Патрушев посетил «Бурятмяспром» и осмотрел поликлинику, возведённую по программе комплексного развития сельских территорий
Прокурор Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома
Прокурор Бурятии встретилась с дольщиками проблемного дома
Власть, 16.09.2022
Люди интересовались введением жилья в эксплуатацию 
В Бурятии выявили более 800 нарушений при реализации нацпроектов
В Бурятии выявили более 800 нарушений при реализации нацпроектов
Власть, 16.09.2022
Данные озвучила прокуратура республики 
Глава Бурятии назначил замминистра природных ресурсов
Глава Бурятии назначил замминистра природных ресурсов
Власть, 15.09.2022
Контракт заключен с испытательным сроком
Министр сельского хозяйства России посетит Бурятию
Министр сельского хозяйства России посетит Бурятию
Власть, 14.09.2022
Дмитрий Патрушев посетит местные предприятия
Депутат Госдумы на «России-1» рассказал о низких зарплатах учителей Бурятии
Депутат Госдумы на «России-1» рассказал о низких зарплатах учителей Бурятии
Власть, 14.09.2022
Тема Бурятии всплыла на телешоу Владимира Соловьёва
Игорь Шутенков осмотрел новые тракторы для чистки футбольных полей
Игорь Шутенков осмотрел новые тракторы для чистки футбольных полей
Власть, 13.09.2022
Зимой тракторы будут использоваться для расчистки тротуаров
В Бурятии в госсобственность вернули 52 га земли у Байкала
В Бурятии в госсобственность вернули 52 га земли у Байкала
Власть, 13.09.2022
Законодательство нарушила администрация Северо-Байкальского района
Глава Бурятии: «Усиливаться надо во всём»
Глава Бурятии: «Усиливаться надо во всём»
Власть, 12.09.2022
Алексей Цыденов рассказал о дальнейших планах по развитию республики
Алексей Цыденов анонсировал изменения в составе правительства Бурятии
Алексей Цыденов анонсировал изменения в составе правительства Бурятии
Власть, 12.09.2022
Кадровые перестановки состоятся после инаугурации
Алексей Цыденов поделился секретом работоспособности
Алексей Цыденов поделился секретом работоспособности
Власть, 12.09.2022
На любопытный вопрос он ответил на пресс-конференции
Наговицын сохранит пост сенатора от Бурятии
Наговицын сохранит пост сенатора от Бурятии
Власть, 12.09.2022
Об этом объявил Алексей Цыденов
«Легитимные и состоявшиеся»: Избирком Бурятии подвёл итоги выборов
«Легитимные и состоявшиеся»: Избирком Бурятии подвёл итоги выборов
Власть, 12.09.2022
В день выборов главы Бурятии зафиксировано только одно нарушение
Глава Селенгинского района Бурятии сохранил за собой пост
Глава Селенгинского района Бурятии сохранил за собой пост
Власть, 12.09.2022
Стали известны итоги выборов главы Селенгинского района
В Улан-Удэ выбрали трёх новых депутатов горсовета
В Улан-Удэ выбрали трёх новых депутатов горсовета
Власть, 12.09.2022
Все три свободных мандата получили единороссы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^