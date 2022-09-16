Министр сельского хозяйства России посетил с рабочим визитом Бурятию











В ходе рабочей поездки делегация минсельхоза России осмотрела новую поликлинику, построенную по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, в Tapбaгaтaе. В двухэтажном здании размещены детское и взрослое отделение, дневной стационар, инфекционный блок и операционная. Кроме того, здесь есть отделения функциональной диагностики, скорой помощи, фтизиатрии и рентген-кабинет.

























Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил Бурятию с рабочим визитом 15 сентября.Он провёл встречу с главой республики Алексеем Цыденовым, а также ознакомился с работой предприятий агропромышленного комплекса. Помимо этого, посетил поликлинику в Тарбагатайском районе, возведённой по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- У нас достаточно много инвестпроектов различных – это и по откормочным производствам, и по овощехранилищам, по тепличному производству. Мы с Дмитрием Николаевичем их на встрече обсуждали. Нашли точки соприкосновения, понимаем, как действовать дальше, - отметил Алексей Цыденов.В ходе встречи отмечалось, что в Бурятии в 2022 году посевные площади выросли на 3 тысячи га. Сейчас формируется их структура на следующий год, и по предварительным данным, площади в республике будут увеличены.Потенциал для их расширения, в том числе – в развитии мелиорации. Сейчас в сельхозпроизводстве Бурятии используется чуть более 70% мелиорированных угодий. В 2022 году в рамках новой профильной госпрограммы было просубсидировано два проекта республики на 22,4 млн рублей. Министр призвал Бурятию активизировать дальнейшую работу в этом направлении.Говоря о развитии животноводства, Дмитрий Патрушев отметил, что в прошлом году в республике был хороший прирост – более 10% в производстве скота и птицы. Для развития отрасли важно поддерживать эпизоотическое благополучие. В целом ситуация в регионе стабильная, кроме того, в мае 2022 года республика получила международный статус благополучия по ящуру с вакцинацией. Поэтому необходимо обеспечить полный охват поголовья крупного и мелкого рогатого скота вакцинацией и постоянно поддерживать иммунитет на необходимом уровне.Также глава минсельхоза РФ особо отметил внимание республики к вопросам доведения средств господдержки до аграриев. В прошлом году показатель был на уровне 100%. В текущем году объём выделенных региону федеральных средств увеличен на 200 млн рублей, и сейчас доведение выше, чем в среднем по стране.Отдельно стороны обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2021 году республика участвовала в четырёх мероприятиях, на которые было выделено более 500 млн рублей, освоение составило 100%. В текущем году Бурятии доведено на 300 млн рублей больше. Ключевые проекты связаны со строительством и капремонтом образовательных учреждений.Также Дмитрий Патрушев посетил одно из ведущих предприятий пищевой промышленности республики ООО «Бурятмяспром», где ознакомился с работой производственных цехов и инвестиционными проектами компании.Дмитрий Патрушев заявил, что министерство сельского хозяйства РФ будет продолжать поддерживать республику в части развития инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Бурятии. Кроме этого, планируется строительство инфраструктуры в рамках госпрограммы «Развитие сельских территорий».