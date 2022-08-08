Главе муниципального образования внесено прокурорское представление
Прокуратура выявила нарушение закона при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супруги (супруга) за 2021 год в деятельности муниципального образования «Тункинский район».
- Муниципальными служащими не отражены сведения об открытых счетах в банках, неверно указаны суммы полученных доходов, отдельными лицами допущены факты неуведомления об имеющейся в собственности недвижимости, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого 27 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
В районе Бурятии чиновники нарушили антикоррупционный закон
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