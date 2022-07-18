Все кандидаты представили необходимые документы
17 июля в 18:00 часов по местному времени избирательная комиссия Бурятии завершила приём документов для регистрации кандидатов на должность главы республики. Все четыре кандидата, выдвинутые на должность главы региона, представили необходимые документы для регистрации.
Напомним, что выборы пройдут 11 сентября. На пост главы Бурятии претендуют Виктор Малышенко, Сергей Дорош, Семён Матхеев и Алексей Цыденов. С информацией о кандидатах можно ознакомиться на сайте избирательной комиссии республики, сообщает Избирком РБ.
Завершён приём документов от кандидатов на должность главы Бурятии
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