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Власти района Бурятии пожурили за раннее завершение отопительного сезона

Власти района Бурятии пожурили за раннее завершение отопительного сезона
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Закаменскому району штраф заменили на предупреждение

Муниципалитеты Закаменска и Закаменского района Бурятии привлечены к ответственности за раннее завершение отопительного сезона 2021-2022 гг.

По закону, отопительный сезон заканчивается, если в течении пяти суток средняя температура наружного воздуха составляет +8 градусов и выше. Однако в Закаменском районе решили завершить отопительный сезон, когда температура была ниже. Таким образом, был нарушен режим обеспечения населения коммунальными услугами, сообщили в пресс-службе Госстройжилнадзора.

Надзорный орган принял решение заменить штраф на предупреждение в связи с тем, что административное нарушение было совершено без ущерба и причинения вреда.

- Муниципалитеты должны не только обеспечивать техническую готовность всех объектов теплоснабжения и жилищного фонда к началу отопительного периода. Важно также правильно завершать отопительный сезон. Если среднесуточная температура не позволяет отключить отопление – ждём наступления благоприятного периода, чтобы качество услуги оставалось на высоте. Предупреждение за первое нарушение - сигнал для того, чтобы правильно организовать работу к будущему сезону, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

госстройнадзор отопительный сезон

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