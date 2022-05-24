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Глава Бурятии рассказал о колоссальной нагрузке на специалистов по опеке

Глава Бурятии рассказал о колоссальной нагрузке на специалистов по опеке
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти республики планируют увеличить штат органов опеки и попечительства

Сегодня на заседании правительства Бурятии одобрили законопроект по увеличению штата органов опеки и попечительства. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Специалисты по опеке и попечительству занимаются поддержкой детей и семей, находящихся в социально опасном положении. По словам главы Бурятии, нагрузка на специалистов сегодня очень большая. За последние десять лет детей в Бурятии стало больше на 16%. На 1 января этого года зарегистрировано 266 тысяч детей. В том числе растёт число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Нагрузка на одного специалиста опеки и попечительства просто колоссальная и превышает нормативную в семь-девять раз. Из-за этого, конечно же, возникают проблемы. И самая опасная из них - потеря кадров, - отметил Алексей Цыденов.

Единогласным решением правительства Бурятии законопроект был принят. Его рассмотрят на следующей сессии Народного Хурала.

В целом планируется увеличить штат органов опеки и попечительства на 42 единицы.

глава Бурятии Алексей Цыденов опека социальная защита населения

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