Глава Бурятии рассказал о колоссальной нагрузке на специалистов по опеке

Власти республики планируют увеличить штат органов опеки и попечительства



Сегодня на заседании правительства Бурятии одобрили законопроект по увеличению штата органов опеки и попечительства. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.



Специалисты по опеке и попечительству занимаются поддержкой детей и семей, находящихся в социально опасном положении. По словам главы Бурятии, нагрузка на специалистов сегодня очень большая. За последние десять лет детей в Бурятии стало больше на 16%. На 1 января этого года зарегистрировано 266 тысяч детей. В том числе растёт число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



- Нагрузка на одного специалиста опеки и попечительства просто колоссальная и превышает нормативную в семь-девять раз. Из-за этого, конечно же, возникают проблемы. И самая опасная из них - потеря кадров, - отметил Алексей Цыденов.



Единогласным решением правительства Бурятии законопроект был принят. Его рассмотрят на следующей сессии Народного Хурала.



В целом планируется увеличить штат органов опеки и попечительства на 42 единицы.



