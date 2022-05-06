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В Иркутске условный срок осуждённому за взятку экс-чиновнику заменили на реальный

В Иркутске условный срок осуждённому за взятку экс-чиновнику заменили на реальный
Власть,  Фото:pixabay.com
Реального срока для бывшего сотрудника администрации города добилась прокуратура

Иркутский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и отменил условный приговор бывшему начальнику одного из отделов администрации Иркутска. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

Ранее бывший чиновник был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Установлено, что в 2019 году он получил от генерального директора подрядной организации 250 и 450 тысяч рублей.

За это начальник отдела администрации города беспрепятственно подписывал акты выполненных работ по капитальному ремонту канализационных сетей на улице Якоби и строительству сетей водоснабжения на улице Владимирской и Карьерной. Также он оказывал бизнесмену общее покровительство.

Тогда полицейские провели обыск в администрации Иркутска, в подрядной организации, а также по месту жительства задержанного. В ходе обыска было найдено более трёх миллионов рублей, а также исполнительная документация и акты приёмки работ.

В январе суд признал подсудимого виновным, приговорив к лишению свободы 7 лет 10 месяцев условно. Также ему назначили штраф в миллион рублей и запретили занимать определённые должности в течение пяти лет.

Однако прокурор не согласился с решением суда, сочтя его слишком мягким, и подал апелляцию Областной суд условный срок отменил, а осуждённый отправится в колонию строгого режима.
взятка

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