 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

Министр культуры показала ремонт в двух музеях

Власть, 
Соёлма Дагаева сняла видео для подписчиков

Министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева рассказала о проводимой работе по реконструкции зданий объектов культуры.
 
28 апреля в Telegram-канале она опубликовала видео, где по словам Дагаевой, снята лишь малая часть того, что было сделано во время ремонта в музее истории Бурятии, а также в Художественном музее.

- Многие спрашивают у меня, что мы делаем для учреждений культуры, которые находятся в Улан-Удэ. Складывается ощущение, что только в районах ремонты и стройки. И вот решила выложить видео, в котором показана малая часть того, что мы сделали по ремонту в музее истории Бурятии и Художественном музее, - пояснила Соёлма Дагаева.
 
Всего на развитие материально-технической базы ушло 40 миллионов рублей за четыре года.
 
За последние пару лет в музее поменяли потолки и систему электроосвещения. Также на втором этаже здания постелили ковровое покрытие. В общей сложности на это дело было потрачено 4,2 млн рублей.
- Проводку было менять очень опасно, так как она была старая с советских времён, - добавила Соёлма Дагаева.
 
В 2020 году делали ремонт на первом этаже музея. Там установили новые перила, обшили батареи. Также был сделан функционал для маломобильных граждан – это мнемосхема, указательные таблички, тактильные плитки, парковку для инвалидов и санитарная зона.

Помимо этого, было реконструировано фойе здания Художественного музея. Был проведён ремонт потолков, поставили новые светильники, повесили шторы и заменили окна.

- Нам очень хотелось, чтобы в фойе нашего Художественного музея было светло, просторно и чисто, - поделилась Дагаева.
 
На 18 млн рублей было закуплено специализированное оборудование для хранения коллекции фондов Художественного музея.
 
За счёт этого оборудования высвободилось большое пространство из которого сделали новый выставочный зал. На его оформление ушло 6,5 млн рублей.
 
- В последующие годы продолжался ремонт. Мы закупили несгораемые сейфы, шкафы и стеллажи. Провели ремонт оконных проёмов, подоконников, снаружи музей отремонтировали и поменяли вентиляцию, систему горячего водоснабжения на сумму около 8 млн рублей, - рассказала Дагаева.

музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Юрию Трутневу презентовали проект нового терминала аэропорта Улан-Удэ
Юрию Трутневу презентовали проект нового терминала аэропорта Улан-Удэ
Власть, 29.04.2022
По словам полпреда президента в ДФО, нынешнее здание аэропорта «не очень подходит для Улан-Удэ»
Минпромторг Бурятии заявил о снижении цен
Минпромторг Бурятии заявил о снижении цен
Власть, 29.04.2022
Врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии успокаивает население
Заммэра Улан-Удэ приостановил работы в сквере «Зодчий»
Заммэра Улан-Удэ приостановил работы в сквере «Зодчий»
Власть, 29.04.2022
Ходить сейчас в сквере оказалось опасно
Мэр Улан-Удэ потребовал безжалостно расторгать контракты с халатными подрядчиками
Мэр Улан-Удэ потребовал безжалостно расторгать контракты с халатными подрядчиками
Власть, 28.04.2022
Уже сейчас некоторые подрядные организации нарушают сроки контрактов
В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии
В Иркутске установят копию Знамени Победы на здании мэрии
Власть, 28.04.2022
Инициативу объяснили стремлением помнить историю
Главный санврач Бурятии выпустил обращение к жителям, но не ковидное
Главный санврач Бурятии выпустил обращение к жителям, но не ковидное
Власть, 28.04.2022
Сергей Ханхареев отговаривает от поездок на природу
Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала
Алексей Цыденов назвал преимущества отдыха на бурятской стороне Байкала
Власть, 28.04.2022
Глава Бурятии рассказал о красивейших песчаных пляжах
Министр туризма Бурятии представил презентацию в Монголии
Министр туризма Бурятии представил презентацию в Монголии
Власть, 28.04.2022
В мероприятии приняли участие власти и бизнесмены
Начальник жилинспекции Улан-Удэ переходит в «Водоканал»
Начальник жилинспекции Улан-Удэ переходит в «Водоканал»
Власть, 28.04.2022
В жилищной инспекции Алёна Азаревич работала с момента её основания
Юрий Трутнев прибыл в Бурятию
Юрий Трутнев прибыл в Бурятию
Власть, 28.04.2022
Полпред президента в ДФО проведёт ряд совещаний
Глава Бурятии: «Попал под санкции – считай, наградили за службу Родине»
Глава Бурятии: «Попал под санкции – считай, наградили за службу Родине»
Власть, 27.04.2022
Алексей Цыденов ответил, не боится ли он попасть под санкции
В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами
В Бурятии обеспокоились игрушками-монстрами
Власть, 26.04.2022
Вопрос про страшные игрушки подняли на сессии Народного Хурала
Алексей Цыденов: Я за выборы
Алексей Цыденов: Я за выборы
Власть, 26.04.2022
В Бурятии приближается срок окончания полномочий главы республики. В сентябре 2022 года должны состояться выборы, но социально-экономическая и политическая обстановка в России может их отменить. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов прямо выступил за сохранение выборов
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада
Власть, 26.04.2022
Родители детей довольны, что теперь у них в Забайкальском в шаговой доступности современный детский сад
«Единая Россия» предлагает привлекать студентов для восстановления Донбасса
«Единая Россия» предлагает привлекать студентов для восстановления Донбасса
Власть, 26.04.2022
Работа будет засчитываться как учебная, ознакомительная и производственная практика в вузах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^