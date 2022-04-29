Министр культуры показала ремонт в двух музеях



28 апреля в Telegram-канале она опубликовала видео, где по словам Дагаевой, снята лишь малая часть того, что было сделано во время ремонта в музее истории Бурятии, а также в Художественном музее.



- Многие спрашивают у меня, что мы делаем для учреждений культуры, которые находятся в Улан-Удэ. Складывается ощущение, что только в районах ремонты и стройки. И вот решила выложить видео, в котором показана малая часть того, что мы сделали по ремонту в музее истории Бурятии и Художественном музее, - пояснила Соёлма Дагаева.



Всего на развитие материально-технической базы ушло 40 миллионов рублей за четыре года.



За последние пару лет в музее поменяли потолки и систему электроосвещения. Также на втором этаже здания постелили ковровое покрытие. В общей сложности на это дело было потрачено 4,2 млн рублей.

- Проводку было менять очень опасно, так как она была старая с советских времён, - добавила Соёлма Дагаева.



В 2020 году делали ремонт на первом этаже музея. Там установили новые перила, обшили батареи. Также был сделан функционал для маломобильных граждан – это мнемосхема, указательные таблички, тактильные плитки, парковку для инвалидов и санитарная зона.



Помимо этого, было реконструировано фойе здания Художественного музея. Был проведён ремонт потолков, поставили новые светильники, повесили шторы и заменили окна.



- Нам очень хотелось, чтобы в фойе нашего Художественного музея было светло, просторно и чисто, - поделилась Дагаева.



На 18 млн рублей было закуплено специализированное оборудование для хранения коллекции фондов Художественного музея.



За счёт этого оборудования высвободилось большое пространство из которого сделали новый выставочный зал. На его оформление ушло 6,5 млн рублей.



- В последующие годы продолжался ремонт. Мы закупили несгораемые сейфы, шкафы и стеллажи. Провели ремонт оконных проёмов, подоконников, снаружи музей отремонтировали и поменяли вентиляцию, систему горячего водоснабжения на сумму около 8 млн рублей, - рассказала Дагаева.





Министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева рассказала о проводимой работе по реконструкции зданий объектов культуры.