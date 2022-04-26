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В мэрии Улан-Удэ создадут комиссию по сохранению и развитию бурятского языка

В мэрии Улан-Удэ создадут комиссию по сохранению и развитию бурятского языка
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Планируется провести работу с крупными торговыми сетями по вопросу появления карточек с наименованием основных товаров на двух языках

По поручению мэра Игоря Шутенкова в администрации Улан-Удэ создадут комиссию по бурятскому языку. Об этом на совещании по вопросам сохранения и развития бурятского языка заявила заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова, сообщили в администрации города.

- В Улан-Удэ на сегодняшний день проживают 31,88 % бурятского населения. К сожалению, по данным переписи, очень многие не владеют родным бурятским языком. Недавно на совете по сохранению и развитию бурятского языка при главе Бурятии дано поручение о том, что в каждом муниципалитете необходимо создать муниципальную программу по сохранению и развитию бурятского языка. Для нас это тоже новое, раньше этой работой занимался только комитет по образованию в рамках своих полномочий: изучение бурятского языка и его продвижение в школах, детских садах и учреждениях допобразования. По поручению Игоря Юрьевича Шутенкова мы рассмотрим вопросы развития бурятского языка, - отметила Светлана Трифонова.

На сегодня в отделах по обращению граждан как в мэрии Улан-Удэ, так и в районных администрациях есть по 1-2 сотрудника, владеющих бурятским языком, и при необходимости горожане могут обратиться или написать заявление на бурятском языке.

- В целом на наших документах – приказах, распоряжениях, постановлениях – шапка оформлена на двух языках. Вывески наших подразделений также на бурятском и русском языках, - сообщил заместитель руководителя аппарата мэрии Игорь Франк.

В муниципальном транспорте организована озвучка остановочных пунктов на бурятском языке, также дублируются объявления в салонах автобусов и трамваях.

Что касается сферы потребительского рынка, меню в некоторых заведения оформлено на двух языках, транслируются видеоклипы бурятских исполнителей в заведениях национальной кухни. В связи с ростом числа туристов из Монголии в сфере розничной торговли дублируются наименования отделов в крупных торговых сетях.

- Планируем провести работу с крупными торговыми сетями по вопросу изготовления и размещения карточек с наименованием основных товаров на двух языках. Это позволит выучить названия основных бытовых товаров по принципу изучения слов на карточках, - предложил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв.

Что касается школ, то на сегодня бурятский язык изучают 34636 детей со 2-го по 11 класс, из них 34 521 ребёнок изучают язык как государственный. 115 учеников изучают бурятский язык как родной. Всего в школах города насчитывается 65 531 ученик.

Работа учреждений культуры по сохранению и развитию бурятского языка проводится по разным направлениям: пополнение книжного фонда муниципальных библиотек, краеведческая деятельность Централизованной библиотечной системы, участие в акциях и фестивалях, деятельность клубных формирований, творческие и информационные мероприятия, реализация грантов по популяризации бурятского языка. На сегодня в городских библиотеках насчитывается почти 9,5 тысяч изданий на бурятском языке, что составляет 23% от общего краеведческого фонда. Ежегодно фонд пополняется в среднем на 800 экземпляров.

Комитет по архитектуре и градостроительству прорабатывает вопрос о замене аншлагов с названиями улиц на новые, выполненные на двух государственных языках. Кроме этого, комитет городского хозяйства предложил перевести на бурятский язык и названия скверов, расположенных в зоне туристических маршрутов и благоустраиваемых в этом году.

- Сегодня идёт межведомственное взаимодействие - от коммунальных служб до социальной сферы. Мы должны сохранять традиции, мы должны в нашей национальной республике развивать родной язык, тем более коренное население должно говорить на бурятском языке. Сегодня мы ставим задачу на возрождение и поддержку. И эти два слова – возрождение и поддержка – должны быть всегда. Мы должны очень серьёзно к этому относиться, - подытожила заместитель мэра Светлана Трифонова.
администрацияУУ бурятский язык

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