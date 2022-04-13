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Глава Бурятии поучаствовал в открытии новой амбулатории

Глава Бурятии поучаствовал в открытии новой амбулатории
Власть, 
Амбулатория открылась в Нижнем Торее

Сегодня в селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии открыли новую врачебную амбулаторию. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, который находится с рабочим визитом в районе.

Новая врачебная амбулатория сможет обслуживать 50 пациентов в смену, сообщили в пресс-службе правительства республики.


Сегодня здесь уже ведёт приём участковый терапевт, функционируют 10 коек дневного стационара, отделение скорой медицинской помощи. Амбулатория обслуживает население сел Нижний Торей и Шартыкей. Врач-терапевт проводит плановую выездную работу в близлежащих селах и консультирует пациентов.

Здесь расположились кабинет приёма, процедурный, прививочный, смотровой кабинет, стерилизационная, помещение для хранения лекарств, палата для дневного пребывания пациентов, процедурная перевязочная и другие помещения.





амбулатория глава Бурятии Алексей Цыденов

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