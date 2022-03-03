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Лавров выразил уверенность в решении кризиса вокруг Украины

Лавров выразил уверенность в решении кризиса вокруг Украины
Власть, 
Во время второго раунда переговоров будет обсуждаться тема прекращения огня

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Об этом он в четверг, 3 марта, заявил в интервью российским и зарубежным СМИ, сообщают «Известия».

- Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня, — заявил Лавров.

Накануне сообщалось, что украинская делегация направилась на переговоры с российской стороной в Брестскую область Беларуси. Ожидается, что переговоры пройдут 3 марта.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что во время второго раунда переговоров с украинской стороной будет обсуждаться тема прекращения огня.

Первый этап переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Встреча продлилась около пяти часов. За это время стороны подробно прошлись по всем пунктам повестки и договорились продолжить переговорный процесс на белорусско-польской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что переговоры не привели к желаемому результату. По его словам, на переговорах Москва озвучила свои позиции, Украина выдвинула встречные пункты.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что пока рано давать какие-либо оценки по итогам встречи. 
Украина МИД

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