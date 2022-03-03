Лавров выразил уверенность в решении кризиса вокруг Украины



Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что во время второго раунда переговоров с украинской стороной будет обсуждаться тема прекращения огня.



Первый этап переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Встреча продлилась около пяти часов. За это время стороны подробно прошлись по всем пунктам повестки и договорились продолжить переговорный процесс на белорусско-польской границе.



Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что переговоры не привели к желаемому результату. По его словам, на переговорах Москва озвучила свои позиции, Украина выдвинула встречные пункты.



Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что пока рано давать какие-либо оценки по итогам встречи.



Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Об этом он в четверг, 3 марта, заявил в интервью российским и зарубежным СМИ, сообщают «Известия».- Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня, — заявил Лавров.Накануне сообщалось, что украинская делегация направилась на переговоры с российской стороной в Брестскую область Беларуси. Ожидается, что переговоры пройдут 3 марта.