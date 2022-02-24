 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

Глава Бурятии выиграл турнир по стрельбе из лука среди чиновников

Глава Бурятии выиграл турнир по стрельбе из лука среди чиновников
Власть,  Фото:страница Соёлмы Дагаевой
О том, как прошёл турнир, рассказала его участница – министр культуры

23 февраля в Улан-Удэ на новом лукодроме прошли соревнования по стрельбе из национального лука между членами правительства и депутатами Народного Хурала. Соревнование проходило в честь Дня защитника Отечества, где обязательным условием для чиновников было прийти в национальных костюмах – дэгэлах.

- Я сегодня впервые участвовала в соревнованиях по стрельбе из национального лука. Наверное, этот вид спорта учит быть выдержанным, сохранять спокойный ум и расчёт. Пока целишься, нужно сосредоточиться, по максимуму перестать воспринимать лишнее, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

По итогам соревнований в личном первенстве золото забрал глава Бурятии Алексей Цыденов. Всего в соревновании участвовали 14 человек.

- Лучше всех стрелял глава республики Алексей Цыденов. Каждый почти выстрел приносил баллы команде. В общем я, человек, который впервые взял в руки лук, показала четвёртый результат из четырнадцати. Цветы, аплодисменты, рукопожатия. Теперь нужно заказать лук. Позднее поделюсь контактами мастеров. Вдруг кому-то тоже надо, - поделилась Дагаева.



Также министр культуры поделилась с подписчиками новостями, что они готовят помещение под мастерские для изготовления музыкальных инструментов и т.д. Подписчики министра похвалили инициативу.

«Здорово, лишь бы было желание, можно всему научиться», «Первые лица, несмотря на плотный график, должны показывать пример. Покупайте луки у наших мастеров. Они относятся к народному ремеслу! И являются неотъемлемой частью бурятской культуры. Не будет стрелка без мастеров изготовления. Чингисхан всегда возвышал эту касту! Ему спас жизнь мастер по изготовлению стрел и луков. И он всегда это помнил», «Тоже хочу купить лук. Ждём контакты».
глава Бурятии Алексей Цыденов стрельба из лука

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе
Власть, 24.02.2022
Целью специальной военной операции Путин назвал «защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима»

Глава Бурятии выиграл турнир по стрельбе из лука среди чиновников
Глава Бурятии выиграл турнир по стрельбе из лука среди чиновников
Власть, 24.02.2022
О том, как прошёл турнир, рассказала его участница – министр культуры
Два депутата Госдумы от Бурятии попали под санкции Евросоюза
Два депутата Госдумы от Бурятии попали под санкции Евросоюза
Власть, 24.02.2022
Под ограничения попали двое из трёх представителей Бурятии в Госдуме
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ оставили в СИЗО
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ оставили в СИЗО
Власть, 23.02.2022
Анастасия Кузовлева находится в СИЗО с осени
Глава Бурятии: «Защищать Родину можно по-разному»
Глава Бурятии: «Защищать Родину можно по-разному»
Власть, 23.02.2022
В Улан-Удэ в День защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

Бурятские депутаты рассказали, как служили в армии
Бурятские депутаты рассказали, как служили в армии
Власть, 22.02.2022
Среди них есть офицеры-отставники, разведчики, связисты
Глава Бурятии: «Мы не только Донбасс, мы своё будущее защищаем»
Глава Бурятии: «Мы не только Донбасс, мы своё будущее защищаем»
Власть, 22.02.2022
Алексей Цыденов выступил с, пожалуй, самым ярким заявлением за всё время своей работы в Бурятии
Глава района Бурятии посетил все дацаны своего муниципалитета
Глава района Бурятии посетил все дацаны своего муниципалитета
Власть, 21.02.2022
Пять буддийских храмов находятся на территории Селенгинского района
Бурятский омбудсмен проведёт прямой эфир в Instagram
Бурятский омбудсмен проведёт прямой эфир в Instagram
Власть, 21.02.2022
Можно будет задать вопросы о земельном законодательстве
Россия пополнит семенной фонд Монголии
Россия пополнит семенной фонд Монголии
Власть, 21.02.2022
Это состоится в рамках национального движения «Миллиард деревьев»
Председатель комитета Хурала Бурятии покидает пост
Председатель комитета Хурала Бурятии покидает пост
Власть, 18.02.2022
Аркадий Цыбиков подал заявление «по собственному»
Путин присвоил звание генерал-майора начальнику УМВД Забайкальского края
Путин присвоил звание генерал-майора начальнику УМВД Забайкальского края
Власть, 18.02.2022
Вячеслав Еговцев возглавляет ведомство с 2020 года
В Бурятии выполняются наказы баргузинцев
В Бурятии выполняются наказы баргузинцев
Власть, 18.02.2022
Алексей Цыденов: «Если я что-то обещаю во время общения с вами, я делаю»
Глава Бурятии работает в Курумканском районе
Глава Бурятии работает в Курумканском районе
Власть, 18.02.2022
Первый пункт посещения – мост через реку Гарга

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^