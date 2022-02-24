Глава Бурятии выиграл турнир по стрельбе из лука среди чиновников

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Также министр культуры поделилась с подписчиками новостями, что они готовят помещение под мастерские для изготовления музыкальных инструментов и т.д. Подписчики министра похвалили инициативу.



«Здорово, лишь бы было желание, можно всему научиться», «Первые лица, несмотря на плотный график, должны показывать пример. Покупайте луки у наших мастеров. Они относятся к народному ремеслу! И являются неотъемлемой частью бурятской культуры. Не будет стрелка без мастеров изготовления. Чингисхан всегда возвышал эту касту! Ему спас жизнь мастер по изготовлению стрел и луков. И он всегда это помнил», «Тоже хочу купить лук. Ждём контакты».

Также министр культуры поделилась с подписчиками новостями, что они готовят помещение под мастерские для изготовления музыкальных инструментов и т.д. Подписчики министра похвалили инициативу.«Здорово, лишь бы было желание, можно всему научиться», «Первые лица, несмотря на плотный график, должны показывать пример. Покупайте луки у наших мастеров. Они относятся к народному ремеслу! И являются неотъемлемой частью бурятской культуры. Не будет стрелка без мастеров изготовления. Чингисхан всегда возвышал эту касту! Ему спас жизнь мастер по изготовлению стрел и луков. И он всегда это помнил», «Тоже хочу купить лук. Ждём контакты».

23 февраля в Улан-Удэ на новом лукодроме прошли соревнования по стрельбе из национального лука между членами правительства и депутатами Народного Хурала. Соревнование проходило в честь Дня защитника Отечества, где обязательным условием для чиновников было прийти в национальных костюмах – дэгэлах.- Я сегодня впервые участвовала в соревнованиях по стрельбе из национального лука. Наверное, этот вид спорта учит быть выдержанным, сохранять спокойный ум и расчёт. Пока целишься, нужно сосредоточиться, по максимуму перестать воспринимать лишнее, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.По итогам соревнований в личном первенстве золото забрал глава Бурятии Алексей Цыденов. Всего в соревновании участвовали 14 человек.- Лучше всех стрелял глава республики Алексей Цыденов. Каждый почти выстрел приносил баллы команде. В общем я, человек, который впервые взял в руки лук, показала четвёртый результат из четырнадцати. Цветы, аплодисменты, рукопожатия. Теперь нужно заказать лук. Позднее поделюсь контактами мастеров. Вдруг кому-то тоже надо, - поделилась Дагаева.