Глава Бурятии снялся для ролика, где учителя «берут на слабо»

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Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ 2005 года. В 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России.



История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ «Об учреждении Московского университета». Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны. Спустя некоторое время покровительницей студентов и педагогов стала считаться святая Татьяна. Татьянин день отмечался и во времена СССР – этот день совпадал с окончанием сессии.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил учащихся с Днём российского студенчества в ролике, который подготовил учитель китайского языка, преподаватель БГУ Мэргэн Базаров.В видео ученица пытается взять преподавателя «на слабо».- Лаоши (учитель – кит.яз. – ред), у меня к вам вопрос. А вы, правда, на всё готовы ради студентов? – спрашивает девушка.- Ну, конечно, на всё готов. Я же мегалаоши, - отвечает преподаватель, имея в виду, что он мегаучитель.- А слабо вам Алексея Самбуевича попросить, чтобы он нас в день студентов поздравил?- Алексей Самбуевич? – задумывает педагог. – Ну, Алексей Самбуевич, так Алексей Самбуевич.Преподаватель направился в Народный Хурал и выполнил условия спора, доказав, что ему не «слабо». В конце ролика студентов, действительно, поздравляет глава Бурятии Алексей Цыденов.