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Глава Бурятии снялся для ролика, где учителя «берут на слабо»

Глава Бурятии снялся для ролика, где учителя «берут на слабо»
Власть, 
Забавное видео снял преподаватель китайского языка

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил учащихся с Днём российского студенчества в ролике, который подготовил учитель китайского языка, преподаватель БГУ Мэргэн Базаров.

В видео ученица пытается взять преподавателя «на слабо».

- Лаоши (учитель – кит.яз. – ред), у меня к вам вопрос. А вы, правда, на всё готовы ради студентов? – спрашивает девушка.

- Ну, конечно, на всё готов. Я же мегалаоши, - отвечает преподаватель, имея в виду, что он мегаучитель.

- А слабо вам Алексея Самбуевича попросить, чтобы он нас в день студентов поздравил?

- Алексей Самбуевич? – задумывает педагог. – Ну, Алексей Самбуевич, так Алексей Самбуевич.

Преподаватель направился в Народный Хурал и выполнил условия спора, доказав, что ему не «слабо». В конце ролика студентов, действительно, поздравляет глава Бурятии Алексей Цыденов.

 

Справка:

Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ 2005 года. В 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России.

История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ «Об учреждении Московского университета». Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны. Спустя некоторое время покровительницей студентов и педагогов стала считаться святая Татьяна. Татьянин день отмечался и во времена СССР – этот день совпадал с окончанием сессии.
глава Бурятии Алексей Цыденов день студентов

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