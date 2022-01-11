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Бывшему замглавы дорожной службы Забайкалья вменили взятки в 166 млн

Бывшему замглавы дорожной службы Забайкалья вменили взятки в 166 млн
Власть,  Фото:pixabay.com
По версии следствия, обвиняемый брал взятки в том числе недвижимостью в Сочи

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства», сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в получении взятки, совершённой с вымогательством в особо крупном размере, а также в отмывании денежных средств.

- По версии следствия, с сентября 2011-го по июль 2018 года заместитель начальника учреждения на систематической основе получал от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения, в качестве взяток деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества в городе Сочи, оформленных на его близких родственников, - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, по версии следствия, незадолго до своего увольнения в сентябре 2018 года злоумышленник заставил передать ему долю в уставном капитале одной из коммерческих организаций, занимающейся дорожной деятельностью. Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн рублей.

Часть полученных в качестве взятки ценных бумаг на общую сумму 29 млн рублей он легализовал купив магазин в Центральном районе Читы, отмечает прокуратура.

Обвиняемый заключен под стражу. На движимое и недвижимое имущество обвиняемого и его родственников, в том числе находящееся в других регионах, наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.
взятка

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