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В Бурятии к дисциплинарной ответственности привлекли зампреда правительства

В Бурятии к дисциплинарной ответственности привлекли зампреда правительства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В течение года прокуратура республики выявляла факты конфликта интересов на службе

Прокуратура Бурятии сообщила о росте в 2021 году числа нарушений, связанных с конфликтом интересов на службе.

В этом году прокуроры выявляли неурегулированные конфликты интересов на службе при расходовании бюджетных средств, трудоустройстве работников, решении жилищных вопросов, осуществлении контрольных функций.

- По актам прокурорского реагирования за неисполнение обязанности по урегулированию конфликта интересов к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель председателя правительства республики. Объявлено предупреждение депутату Народного Хурала, - говорится в сообщении прокуратуры Бурятии (имена наказанных не раскрываются).

Также в этом году за ненадлежащую организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора. Одним из нарушений стало то, что в ведомстве не наказали работника, не принявшего мер к урегулированию конфликта интересов.

В Джидинском районе досрочно прекращены полномочия главы муниципального района, двух депутатов сельского совета депутатов. В связи с утратой доверия уволен заместитель районной администрации.

- Распространёнными явились факты замещения директорами муниципальных жилищно-коммунальных предприятий руководящих должностей в иных организациях, также оказывающих коммунальные услуги, что создавало предпосылки для конфликтной ситуации. По инициативе прокурора Баунтовского района в связи с утратой доверия уволен генеральный директор МУП «ЖКК», который, замещая данную должность, являлся учредителем и директором трёх коммерческих организаций. Аналогичные нарушения пресечены прокурорами Еравнинского, Кабанского, Кяхтинского районов, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
правительство Бурятии прокуратура конфликт интересов

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