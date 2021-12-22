В России введут запрет на списание банками соцвыплат

Законопроект пока принят во втором чтении



Госдума во втором (из трёх) чтений одобрила законопроект о запрете списания банками единовременных социальных выплат и ряда пособий в счет погашения долгов граждан по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заёмщика.



- Вводится запрет на списание в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов единовременных выплат, которые вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ. Как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства, если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств, - сообщает ИА REGNUM.



При этом, если ранее заёмщик в договоре подтвердил согласие на списание средств в счёт погашения кредита, он сможет в течение 14 дней со дня списания банком с его счёта социальных выплат изменить свое решение и потребовать их вернуть. Социальные выплаты должны быть возвращены в течение трёх рабочих дней. После этого у заёмщика будет семь дней, чтобы без штрафов и пеней погасить очередную часть долга самостоятельно.



- Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет, начиная с 1 января 2021 года,- подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

