В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Депутат Султан Хамзаев заявил, что «алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан»



«Во время новогодних праздников нужно вводить ограничения на продажу алкоголя, а чтобы граждане не «спивались», все культурно-массовые мероприятия в это время должны быть бесплатными – так людям будет чем себя занять», - цитирует РИА Новости заявление члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева.



- Алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять всё на самотёк только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру, - подчеркнул политик.



По мнению депутата, чтобы граждане не «спивались» в праздники, все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для граждан. Соответствующий запрос он планирует направить в минкультуры до конца года. Как отметил политик, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники.





