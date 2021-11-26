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Бурятский омбудсмен поддерживает мнение Марии Захаровой о важности соцсетей

Бурятский омбудсмен поддерживает мнение Марии Захаровой о важности соцсетей
Власть,  Фото:pixabay.com
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова приняла участие в работе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека

В ходе работы Координационного совета директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова встретилась с региональными омбудсменами.

Как сообщила на своей странице в социальной сети Юлия Жамбалова, Мария Захарова подчеркнула открытость команды МИД России для взаимодействия с пресс-службами омбудсменов как для обмена опытом, так и для продвижения нужной людям информации.

- Социальные сети – это базис для построения эффективной обратной связи в цифровой среде, - отмечает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула уникальность института уполномоченных.

– Если все 85 регионов будут говорить одним голосом на разные темы, то у нас есть реальная возможность формировать информационное пространство в соцсетях.

В Москве завершился всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека на тему «Защита жилищных прав граждан и обеспечения условий для их осуществления», где были обозначены проблемы оказания гражданам жилищно-коммунальных услуг, включая осуществление сбора платы за вывоз ТКО, и многие другие вопросы и предложения.



уполномоченный по правам человека

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