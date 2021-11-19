В Бурятии увеличили штат Счётной палаты

Счётной палате понадобилось больше главных инспекторов



Народный Хурал принял постановление об увеличении штатной численности Счётной палаты Бурятии. Штатная численность вырастет на четыре единицы – с 44 до 48 человек. В штате появятся ещё четыре должности главных инспекторов.



Увеличение обусловлено тем, что у Счётной палаты расширен объём основных полномочий, а также появились новые. 1 июля 2021 года были внесены изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».



С 30 сентября к новым полномочиям Счётной палаты отнесена «оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития региона, предусмотренных документами стратегического планирования». Введены полномочия по контролю за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга региона. Появилось требование об оперативном анализе исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета. Информацию о ходе исполнения бюджета региона нужно представлять ежеквартально.



Также Счётной палате необходимо будет ежегодно оценивать эффективность управления республиканской собственностью.



Помимо этого, внесены изменения в порядок назначения на должность председателя Счётной палаты Бурятии. Кандидатуры будет рассматривать также Счётная палата РФ, которая даст заключение о соответствии.



Справка:



Счётная палата Бурятии – орган внешнего государственного финансового контроля, подотчётный Народному Хуралу.



Занимается контролем за исполнением доходных и расходных статей республиканского бюджета, определением эффективности, законности и целесообразности расходов средств, финансовой экспертизой республиканских законов и пр.





