 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 ноября

18 ноября

Популярное

В Бурятии увеличили штат Счётной палаты

В Бурятии увеличили штат Счётной палаты
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Счётной палате понадобилось больше главных инспекторов

Народный Хурал принял постановление об увеличении штатной численности Счётной палаты Бурятии. Штатная численность вырастет на четыре единицы – с 44 до 48 человек. В штате появятся ещё четыре должности главных инспекторов.

Увеличение обусловлено тем, что у Счётной палаты расширен объём основных полномочий, а также появились новые. 1 июля 2021 года были внесены изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

С 30 сентября к новым полномочиям Счётной палаты отнесена «оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития региона, предусмотренных документами стратегического планирования». Введены полномочия по контролю за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга региона. Появилось требование об оперативном анализе исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета. Информацию о ходе исполнения бюджета региона нужно представлять ежеквартально.

Также Счётной палате необходимо будет ежегодно оценивать эффективность управления республиканской собственностью.

Помимо этого, внесены изменения в порядок назначения на должность председателя Счётной палаты Бурятии. Кандидатуры будет рассматривать также Счётная палата РФ, которая даст заключение о соответствии.

Справка:

Счётная палата Бурятии – орган внешнего государственного финансового контроля, подотчётный Народному Хуралу.

Занимается контролем за исполнением доходных и расходных статей республиканского бюджета, определением эффективности, законности и целесообразности расходов средств, финансовой экспертизой республиканских законов и пр.


счетная палата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У главы Джидинского района Бурятии появились пять заместителей
У главы Джидинского района Бурятии появились пять заместителей
Власть, 18.11.2021
Заместители главы района получали самые разные специальности – от юриста до учителя  бурятского языка
Депутаты Улан-Удэ обсудили бюджетные ассигнования на следующий год
Депутаты Улан-Удэ обсудили бюджетные ассигнования на следующий год
Власть, 18.11.2021
В докладах обнаружилось немало бюджетных разногласий  
В Бурятии просят смягчить проверки QR-кодов
В Бурятии просят смягчить проверки QR-кодов
Власть, 18.11.2021
С призывом выступили оппозиционные фракции Народного Хурала
В Народном Хурале Бурятии появился новый депутат
В Народном Хурале Бурятии появился новый депутат
Власть, 18.11.2021
Депутатское кресло освободилось этой осенью
Еравнинский район Бурятии получил нового главу
Еравнинский район Бурятии получил нового главу
Власть, 17.11.2021
Неожиданностей на конкурсном отборе главы Еравнинского района не произошло
Глава Бурятии провёл заседание Госсовета по транспорту в Москве
Глава Бурятии провёл заседание Госсовета по транспорту в Москве
Власть, 17.11.2021
В Москве проходит ежегодная «Транспортная неделя»
В мэрии Улан-Удэ обсудили состояние электросетевого комплекса города
В мэрии Улан-Удэ обсудили состояние электросетевого комплекса города
Власть, 16.11.2021
Подготовка к зиме в этом году шла в рабочем режиме
Глава Бурятии поручил министрам взяться за жалобы в соцсетях
Глава Бурятии поручил министрам взяться за жалобы в соцсетях
Власть, 16.11.2021
Бурятские министры будут отчитываться еженедельно
Глава минимущества Бурятии проведёт прямой эфир
Глава минимущества Бурятии проведёт прямой эфир
Власть, 16.11.2021
Мероприятие состоится днём в рабочее время
Губернатор Иркутской области: «После временных перебоев получили «Спутник Лайт»
Губернатор Иркутской области: «После временных перебоев получили «Спутник Лайт»
Власть, 16.11.2021
В регион поступила очередная партия вакцины против коронавируса
Назначен прокурор Кабанского района Бурятии
Назначен прокурор Кабанского района Бурятии
Власть, 16.11.2021
Ранее Батор Будаев трудился прокурором Курумканского района
Правительство России просят помочь «задыхающемуся» Улан-Удэ
Правительство России просят помочь «задыхающемуся» Улан-Удэ
Власть, 15.11.2021
«Скажите, что мы за Путина, за Матвиенко, но пусть обратят пристальное внимание на наше положение», - обратился бурятский депутат
В Бурятии предстанет перед судом директор Ипотечной корпорации
В Бурятии предстанет перед судом директор Ипотечной корпорации
Власть, 12.11.2021
Дело нынешнего руководителя Ипотечной корпорации связано с периодом, когда он возглавлял управление УКС правительства Бурятии  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^