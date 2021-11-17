В Москве проходит ежегодная «Транспортная неделя»
16 ноября глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках «Транспортной недели», проходящей в Москве, провёл заседание Государственного совета Российской Федерации по направлению «транспорт». Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии.
- На заседании также выступили помощник президента РФ Игорь Левитин и заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Участники Госсовета обсудили вопросы, касающиеся развития транспортных систем населённых пунктов, городов и городских агломераций, - говорится в сообщении.
«Транспортная неделя 2021» проходит в Москве с 13 по 19 ноября. Там обсуждается комплекс мероприятий по проблематике транспортной отрасли. В Гостином дворе открылся юбилейный XV международный форум и выставка «Транспорт России».
«Транспортная неделя» ежегодно проводится министерством транспорта России.
Глава Бурятии провёл заседание Госсовета по транспорту в Москве
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