Иркутской области одобрили заявку на бюджетный кредит

Власть, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Деньги пойдут на комплексное развитие пяти территорий



Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации одобрила заявку Иркутской области на получение бюджетного кредита для комплексного развития нескольких территорий. Заседание комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина состоялось 23 сентября. Помимо Иркутской области заявки на бюджетные кредиты одобрили ещё 22 субъектам, 13 из них ранее.



– При утверждённом лимите в 500 миллиардов рублей̆ на сегодняшний̆ день 60 субъектов направили заявки на общую сумму 767,3 миллиарда рублей, из которых 434,1 миллиарда – это сумма сверх установленного для регионов лимитов. Поэтому вопрос о выделении этих денег будет рассматриваться на конкурсной основе, – пояснил Марат Хуснуллин.



– В случае получения бюджетного кредита в размере 8,65 миллиарда рублей мы планируем провести комплексное развитие пяти территорий. Это проекты в посёлке Малая Еланка Иркутского района, в предместье Рабочее города Иркутска, в Ангарске, при строительстве жилого микрорайона «Миниполис» в Тайшетском районе, и в Усть-Куте с южной стороны микрорайона Новая РЭБ за автомобильной дорогой Усть-Кут – Новый Уоян, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам заседания.



Общая площадь новой жилой застройки в границах объектов инженерной и социальной инфраструктуры составит 2,4 миллиона квадратных метров. Кроме того, в территориях будет создано 13,6 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

