Евгений Зиничев погиб на учениях
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщает РИА Новости.
- МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека, - сказали в министерстве.
Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. С 1987 по 1991 годы — на службе в КГБ СССР, член КПСС.
С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.
В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента Российской Федерации.
С 2014 года работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.
В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области. В официальной биографии Зиничева говорится, что с 1987 по 2015 годы чиновник «служил на различных должностях в органах государственной безопасности». Конкретные места службы не указаны.
В июле 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В октябре 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России.
В 2018 году был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Глава МЧС России погиб, спасая человека
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