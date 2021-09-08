Глава МЧС России погиб, спасая человека

Евгений Зиничев погиб на учениях



Глава МЧС РФ Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщает РИА Новости.



- МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека, - сказали в министерстве.



Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.



В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. С 1987 по 1991 годы — на службе в КГБ СССР, член КПСС.



С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.



В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности президента Российской Федерации.



С 2014 года работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.



В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области. В официальной биографии Зиничева говорится, что с 1987 по 2015 годы чиновник «служил на различных должностях в органах государственной безопасности». Конкретные места службы не указаны.



В июле 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В октябре 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России.



В 2018 году был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.



