Глава Бурятии осмотрел подтопленные территории в Кяхтинском районе

До наступления холодов важно просушить дома
29 августа глава Бурятии Алексей Цыденов посетил подтопленные населенные пункты Кяхтинского района - Наушки, Хоронхой, Усть-Кяхта. Принят ряд решений по организации помощи населению, в том числе по выплате компенсаций, сообщили в правительстве Бурятии.
На сегодняшний день в посёлке Наушки подтоплены 70 придомовых территорий, выше уровня пола вода вышла в 50 домах. Продолжается эвакуация населения.
- Много домов, где вода вышла на уровень пола. Безусловно, будем помогать. В первую очередь, это компенсация, в зависимости от ущерба. Отдельно актируем огороды, отдельно актируем дрова, - рассказал Алексей Цыденов.
Помощь будет оказана в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи везде, где вышла вода. Если вода поднялась выше уровня пола, в зависимости от причиненного ущерба пострадавшие получат до 100 тысяч рублей на каждого человека.
Также пострадавшим от подтопления будет оказана помощь по потерянному урожаю. Компенсация будет овощами – «борщевым» набором из расчёта на весь сезон. Во время встречи с жителями Наушек поступил вопрос и по обеспечению дровами. Принято решение об оказании помощи тем, у кого произошла утрата дров.
- Здесь сейчас организован подвоз воды, организован пункт временного размещения, но туда пока никто не заехал, все либо у родственников, либо по домам. Сегодня здесь работают МЧС и республиканское агентство ГО и ЧС, район работает. Со всеми, кто был на месте, пообщались, помощь нужна будет - будем помогать, - сказал глава Бурятии после осмотра подтопленных территорий.
Алексей Цыденов также отметил, что после ухода воды потребуется волонтёрская помощь:
- Сами жители Наушек, которых не затопило, обращаются к односельчанам, спрашивают, чем помочь. Отзывчивая позиция - это очень ценно. И у нас активное в республике волонтерское движение, я думаю, что у нас найдутся отзывчивые люди, которые будут готовы приехать и просто физически помочь. Не все имеют здесь близких родственников, таким людям нужна будет помощь. С главой поселения, главой района отработаем адресно, кому такая помощь будет нужна.
До наступления холодов важно просушить дома. Для этого будут выделены тепловые пушки. Часть из них сейчас работает в селе Шартыкей Джидинского района.
В зоне подтопления также оказалось село Хоронхой. По итогам встречи с населением глава Бурятии дал поручение организовать пункт эвакуации в здании техникума, обеспечить пострадавших бутилированной водой, предоставить в помощь жителям автомобиль пожарной части.
Бурятская поисково-спасательная служба доставит в село аэролодки, на которых организуют подвоз воды. На подтопленные территории доставляют хлеб, который закупили и привезли волонтёры. В дальнейшем будет организована стабильная поставка хлеба силами администрации села.
Также по поручению Алексея Цыденова из центральной районной больницы будет организована выездная бригада для вакцинации от гепатита А.
Вода понемногу прибывает и в селе Усть-Кяхта. Некоторые жители села потеряли урожай, увозят детей из подтопляемой зоны к родственникам.
- Волна идёт дальше по течению. Уже затопило Хоронхой, в домах вода выше уровня пола, участки подтопило. Идет дальше на Усть-Кяхту, волна дойдет до города. Нужно сейчас всем населённым пунктам, которые ниже по течению, включая Улан-Удэ, готовиться к тому, что подъём уровня воды будет, - отметил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии осмотрел подтопленные территории в Кяхтинском районе
Власть, Фото:
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