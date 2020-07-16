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Минобрнауки Бурятии заплатило поставщику за непоставленный товар

Минобрнауки Бурятии заплатило поставщику за непоставленный товар
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Министерство образования нарушило законодательство о закупах

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку после публикации в СМИ о возможных нарушениях законодательства в сфере закупок в деятельности министерства образования и науки Бурятии.

Между министерством образования и индивидуальным предпринимателем был заключен договор поставки средств обучения и воспитания для одной из общеобразовательных школ Улан-Удэ.

В соответствии с договором, оплата поставщику за поставленный товар должна быть произведена после полной приёмки товаров.

- В нарушение федерального закона и условий договора, заказчик оплатил оборудование в декабре 2019 года, однако окончательная поставка товара осуществлена в феврале 2020 года, - сообщает прокуратура.

Прокурор района в отношении заместителя начальника отдела министерства образования и науки республики возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд».

Управление Федеральной антимонопольной службы по Бурятии виновному назначило штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.





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