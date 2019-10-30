В Забайкалье оштрафовали экс-главу Хилка

Он штрафован за изменение существенных условий муниципального контракта



В Забайкальском крае по постановлению прокуратуры оштрафован бывший глава города Хилок.



Между администрацией Хилка и подрядчиком был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту летом 2019 года на перекрёстке улиц Калинина и Ленина в центре города.



Согласно законодательству, изменение существенных условий контракта, в частности, места исполнения работ, при его исполнении не допускается.



- Нарушив указанные требования, заказчик и подрядчик устно договорились провести ремонт другой автомобильной дороги, находящейся на окраине города. Выполнив ремонт, подрядчик сдал работы, а бывший глава поселения принял их, - сообщает прокуратура Забайкальского края.



Прокуратура возбудила в отношении бывшего главы дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения региональный Минфин оштрафовал бывшего чиновника, уточнили в краевой прокуратуре.



