Он штрафован за изменение существенных условий муниципального контракта
В Забайкальском крае по постановлению прокуратуры оштрафован бывший глава города Хилок.
Между администрацией Хилка и подрядчиком был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту летом 2019 года на перекрёстке улиц Калинина и Ленина в центре города.
Согласно законодательству, изменение существенных условий контракта, в частности, места исполнения работ, при его исполнении не допускается.
- Нарушив указанные требования, заказчик и подрядчик устно договорились провести ремонт другой автомобильной дороги, находящейся на окраине города. Выполнив ремонт, подрядчик сдал работы, а бывший глава поселения принял их, - сообщает прокуратура Забайкальского края.
Прокуратура возбудила в отношении бывшего главы дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения региональный Минфин оштрафовал бывшего чиновника, уточнили в краевой прокуратуре.
В Забайкалье оштрафовали экс-главу Хилка
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он штрафован за изменение существенных условий муниципального контракта
Субсидию вернёт в бюджет строительная компания
Администрация Улан-Удэ пыталась обжаловать решение суда
«Будут ли люди дальше задыхаться этой зимой?», - поинтересовались на публичных слушаниях по бюджету
«Вы просто разводите руки и сдаётесь при сегодняшнем вызове экономики», - заявил Матханов
Уголовное дело возбудили на председателя комитета по управлению имуществом Прибайкальского района
Новые руководители районов и председатели райсоветов проходят профобучение
Глава буддистов России вновь критикует власть
Также администрацию района обязали оборудовать туалеты и установить информационную мнемосхему
Экипаж спас 43 пассажира при аварийной посадке в Нижнеангарске
Директора школ тем временем подписываются под обращением к председателю Народного Хурала о «клеветнической кампании»
Жалоб от пострадавших работников на работодателя не поступило
Жалоба признана необоснованной
История 11-летнего мальчика из Бурятии, сбитого лихачом, стала последней каплей для создания петиции с требованием отставки Анны Кузнецовой
У бывшего депутата Народного Хурала Виктора Абушеева арестовали недвижимость