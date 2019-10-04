По оценке Хамбо Ламы, «руководство Бурятии идёт против проводимой президентом России политики»
В последние несколько дней в СМИ и телеграм-каналах появилась серия публикаций о конфликте между Пандито Хамбо Ламой и руководством Бурятии. В связи с этим пресс-служба Иволгинского дацана распространила официальный комментарий XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамбы Аюшеева. Уточняется, что глава буддистов России в настоящее время находится в командировке в Москве. Он заявил следующее:
«У меня уже был опыт общения с бывшими руководителями Бурятии Потаповым и Наговицыным, когда они не предпринимали никаких усилий по улучшению жизни людей во вверенном им регионе. В данном случае глава Бурятии Цыденов не оказал помощи для создания инфраструктуры вокруг социальных отар, которые были созданы на средства президента России Владимира Владимировича Путина. На сегодня шерсть овец выкидывается, тогда как из неё можно было бы получать ланолин для парфюмерии, нить для шитья одежды для детей и утеплители. Также не используются в полном объёме шкуры овец, из которых можно делать отличные тёплые изделия, причём при этом создавая производственные места для сотен людей в сельской местности, где и находятся наши основные дацаны. Мы даже уже разработали технологию обработки овечьих шкур и вывели рецепт состава для выделки шкур на небольших производствах. Это – ручной способ обработки шкур, а ведь ручная работа ценится во всем мире. И третье: не оказывает никаких действенных мер по улучшению ситуации в изучения бурятского языка – на данный момент ЮНЕСКО признала бурятский язык исчезающим, а ведь мы живём в национальной республике, где бурятский язык по Конституции считается вторым официальным языком.
Таким образом, я считаю, руководство Республики Бурятия идёт против проводимой президентом России политики, не поддерживая президента по основным вопросам развития территорий».
Хамбо Лама прокомментировал конфликт с руководством Бурятии
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 04.10.2019
По оценке Хамбо Ламы, «руководство Бурятии идёт против проводимой президентом России политики»
Власть, 04.10.2019
5 октября отмечается День учителя
Регион вошёл в число победителей конкурса на федеральную финансовую поддержку
Депутат считает, что власти Северобайкальска хотят «стереть её с лица города»
Шуточное видео набирает просмотры в соцсетях
Проверки прокуратуры показали, что не все органы местного самоуправления и коммунальные предприятия своевременно подготовились к предстоящему отопительному сезону
Несанкционированная свалка создавала пожароопасную обстановку
Сергею Чемезову могут установить бюст в Черемхово
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 октября директором Русского драмтеатра была назначена бывший первый замминистра культуры Бурятии Наталья Светозарова
Перед церемонией открытия чемпионата они посетят праздник, посвященный Хамбо Ламе Этигэлову
Сотрудников МЧС привлекли к дисциплинарной и административной ответственности
Баир Цыренов согласился войти в попечительский совет Северобайкальской и Сосновоозёрской епархии
Министр культуры Бурятии подписала приказ о назначении
Чимит Бальжинимаев заверил, что пожилые люди всегда найдут в горсовете поддержку
Кандидат биологических наук Александр Купчинский избран директором Байкальского музея ИНЦ СО РАН в Листвянке