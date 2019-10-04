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Хамбо Лама прокомментировал конфликт с руководством Бурятии

Хамбо Лама прокомментировал конфликт с руководством Бурятии
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
По оценке Хамбо Ламы, «руководство Бурятии идёт против проводимой президентом России политики»

В последние несколько дней в СМИ и телеграм-каналах появилась серия публикаций о конфликте между Пандито Хамбо Ламой и руководством Бурятии. В связи с этим пресс-служба Иволгинского дацана распространила официальный комментарий XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамбы Аюшеева. Уточняется, что глава буддистов России в настоящее время находится в командировке в Москве. Он заявил следующее:

«У меня уже был опыт общения с бывшими руководителями Бурятии Потаповым и Наговицыным, когда они не предпринимали никаких усилий по улучшению жизни людей во вверенном им регионе. В данном случае глава Бурятии Цыденов не оказал помощи для создания инфраструктуры вокруг социальных отар, которые были созданы на средства президента России Владимира Владимировича Путина. На сегодня шерсть овец выкидывается, тогда как из неё можно было бы получать ланолин для парфюмерии, нить для шитья одежды для детей и утеплители. Также не используются в полном объёме шкуры овец, из которых можно делать отличные тёплые изделия, причём при этом создавая производственные места для сотен людей в сельской местности, где и находятся наши основные дацаны. Мы даже уже разработали технологию обработки овечьих шкур и вывели рецепт состава для выделки шкур на небольших производствах. Это – ручной способ обработки шкур, а ведь ручная работа ценится во всем мире. И третье: не оказывает никаких действенных мер по улучшению ситуации в изучения бурятского языка – на данный момент ЮНЕСКО признала бурятский язык исчезающим, а ведь мы живём в национальной республике, где бурятский язык по Конституции считается вторым официальным языком.

Таким образом, я считаю, руководство Республики Бурятия идёт против проводимой президентом России политики, не поддерживая президента по основным вопросам развития территорий».

Хамбо лама буддизм
 
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