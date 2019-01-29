Россиян хотят штрафовать за отказ ставить счётчик газа

Это позволит освободить от ответственности «Газпром»



Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный внёс в Госдуму предложения о поправках в Административный кодекс, разрешающих штрафовать потребителей за отказ ставить счётчики газа. Таким образом, от ответственности освобождаются компании, в частности «Газпром». Об этом сообщает РИА Новости.



Депутат напомнил, что до 2012 года все потребители газа в России должны были поставить счётчики, и если этого не произошло, то ответственность лежала на поставщике. По словам депутата, в указанный срок не были установлены 1,2 миллиона счётчиков. На данный момент компании поставили 800 тысяч счётчиков, остальные поставить не смогли, «потому что потребитель не допустил их к установке».



Парламентарий рассказал, что «Газпрому» уже дважды продлевали сроки установки счётчиков, но ситуация не изменилась. При этом правительство поручило создать систему социального учёта по газовым счётчикам. Завальный считает, что рано или поздно это позволит «решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу», заключает РИА Новости.

