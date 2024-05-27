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Уходящий май удивит жителей Бурятии похолоданием

Уходящий май удивит жителей Бурятии похолоданием
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А начало лета обещает быть жарким

В Бурятии с 28 мая по 3 июня ожидается неустойчивая тёплая погода. В дневные часы местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный ночью слабый, днём умеренный, при грозах порывистый.

Сегодня вечером по юго-западу, а также 28 мая и ночью 29 мая по южной половине республики прогнозируется ухудшение погоды, дожди, местами сильные, в горах юго-запада и южного Прибайкалья с мокрым снегом. Местами грозы и порывистый ветер до 19-24 м/с. Дневная температура понизится на 10 и более градусов.

Подробный прогноз на три дня

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 28 мая по южной половине республики облачно, дожди, местами сильные, в горах с мокрым снегом, грозы, ливни, град. Ветер северо-западный 9-14, местами 19-24 м/с. Температура ночью 8-13, местами 3-2 градуса тепла, днём 10-15, местами 20-25, по северу ожидается 30-градусная жара.

В среду, 29 мая, временами дожди, ночью местами сильные, в горах с мокрым снегом, грозы, возможен град. Ветер западный 9-14, местами 19-24 м/с. По северной половине переменная облачность. Температура ночью +7, +12, местами +4,-1 градус, днём +21, +26, местами +14, +19.

В четверг, 30 мая, местами кратковременные дожди, днём грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый. Ночью будет прохладно от 8 до 13 градусов тепла, местами +3,-2 градуса. Днём потеплеет до +22, +27 градусов, местами +15, +20.

1-2 июня в большинстве районов до будет жарко, воздух прогреется до +25,+30 градусов. 
прогноз погоды

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