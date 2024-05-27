«Главное, что мне не всё равно»

Улан-удэнка создаёт общественное движение, отстаивающее права жителей микрорайонов юго-восточной части города



Юлия Толмачева - председатель улан-удэнского ДНТ «Сосновый» в посёлке Светлый. По её мнению, власть недостаточно уделяет внимания развитию десятков микрорайонов на окраинах города. Также у неё накопились вопросы к властям по планам строительства объекта УФСИН около Энергетика и 140-х кварталов.



- А как вы оказались в Светлом? Как стали вдруг председателем ДНТ?



- В 2016 году я переехала в Светлый. Начала интересоваться, что вокруг происходит. Видела, что посёлок как-то не устроен: ни управления толкового, ни спросить некого. Выяснилось, что наш председатель куда-то загадочно исчез. Мы бегали, искали. Проводили стихийные собрания жильцов. Нам нужны были ответы на самые элементарные вопросы: как сформировалось ДНТ, что с водопроводом и электричеством и так далее. Проявила инициативу, кое-как отыскала председателя, забрала у него документы.



На очередном собрании, мне сказали: «Юлия Юрьевна, мы хотим, чтобы вы стали нашим председателем. Потому что вы инициативная, активная». Проголосовало даже не большинство жителей, а все 100%. Произошла передача документов. Было страшно, внезапно получила более 200 человек, за которых я теперь отвечаю. С внутренним убеждением, что мне будет не стыдно смотреть им в глаза и смогу улучшить здесь жизнь для людей, - так и начала работать.



Я сейчас уже не в Светлом: но недалеко, в 140-м квартале живу. Тем не менее, жители ДНТ «Сосновый» три срока подряд меня переизбирают, значит доверяют.



- Родом вы с Улан-Удэ, и где выросли?



- Да, я родилась в Улан-Удэ, детство и юность прошли на ПВЗ. Обычное городское детство в рабочем микрорайоне в трудные для всех 90-е годы.



Родители тогда на ЛВРЗ работали. Задерживали зарплату на заводе месяцами. Помню, как мама сама пекла хлеб и закупала крупы мешками на оптовке, везла домой на коляске коробки с тушёнкой. Из деликатесов – лапша быстрого приготовления, куриные горлышки. Было трудно. Сейчас нынешним детям не объяснишь, что такое пустые прилавки, голод, отсутствие «вкусняшек» и игрушек.



Росли во дворе на улице Октябрьская, где были только пара тополей и скамейка. Никаких детских площадок, спортинвентаря. Но мы играли в прятки, казаки-разбойники или натягивали сетку вокруг деревьев и играли до темноты в пионербол, волейбол, теннис. С девочками скакали в резинку. Мы не чувствовали, какой идёт год за окном, или что дома, возможно, почти нечего есть. Мы просто были детьми, счастливыми, азартными. У меня было классное детство!



Сам район ПВЗ тогда считался одним из самых криминальных в городе. Так что я, можно сказать, жила внутри фильма «Слово пацана» (возрастное ограничение 18+). Но лично на меня эти моменты никак не повлияли. Никогда не курила и ни разу в жизни не пробовала алкоголь. Зато детство и юность научили постоять за себя и не доводить дело до крайностей - умению договариваться.



- Эти навыки в работе председателем ДНТ «Сосновый» пригождаются?



- Во-первых, главная сложность заключается в работе с людьми. К каждому нужно найти подход. Например, один житель просит выровнять дорогу возле своего дома, а второй категорически против, потому что если мы это сделаем, то его затопит. У нас в «Сосновом» затопляет, будь здоров! При сильных дождях, в некоторых дворах вода в цоколе по колено. Ливнёвок в посёлке нет - будем решать эти вопросы.



Во-вторых, понятно, что председатель ДНТ - это постоянные выбивания решений от властей по проблемам посёлка. Если обещала, то надо делать. Не было водопровода - за полгода решили вопрос, появилась вода. Не было уличного освещения - добились выделения средств через депутатские наказы. И хотя бы частично, но ДНТ обеспечили уличным освещением. Дороги тоже стараюсь держать в хорошем состоянии - нанимаю грейдеры за счёт членских взносов, ровняем.



Сейчас поставили детскую площадку, планирую установить видеонаблюдение на ней. Задач много, но работа интересная.



- Какие общие проблемы есть не только у вашего, но у всех СНТ и ДНТ на окраинах нашего города?



- За юго-восточное направление города могу сказать. Проблем много у поселков: отсутствие асфальтового покрытия, нет хороших детских площадок, нет спортивного комплекса, нет остановочных пунктов для муниципального транспорта. Я могу ещё пару часов перечислять, что нашим жителям, коих десятки тысяч, не хватает для цивилизованной жизни. Периодически пишем письма, запросы, встречаемся с администрацией города и депутатами, обсуждаем, ищем пути решения. В конце концов, медленно, но добиваемся своих целей.



- У вас никогда не было желания уехать из Бурятии?



- Есть хорошая поговорка – где родился, там и пригодился. Я не понимаю, зачем я буду себя реализовывать в чужом городе, когда я могу развиваться в своём родном. Здесь есть над чем работать и к чему двигаться.



- Мы не пройдём мимо темы строительства объекта УФСИН вблизи Энергетика и сотых кварталов. Вы были на публичных слушаниях 8 мая?



- Ещё до слушаний, ко мне, как к председателю ДНТ, пришли люди с петицией, которую надо подписать - против строительства. «Стоп» - сказала я себе, и людям. Сначала надо детально разобраться, чтобы принимать чью-то сторону.



Я поняла, да и воочию увидела, что вокруг этой темы, на мой взгляд, много эмоций, которые вообще не приведут к каким-то положительным результатам. За несколько сроков полномочий председателем ДНТ мне совершенно понятно, что криками чего-то добиться от властей практически нереально. Надо разговаривать жёстко, но спокойно, с аргументами и чёткой переговорной позицией, причём за столом, а не на улице.



И да - главное, что мне не все равно. Я как житель микрорайона, и как мать двоих ребятишек (сыну 4 года, дочери – 10), не хочу допускать того, чтобы это строительство хоть как-то задело мои права или права других жителей. Некоторые моменты, например, не до конца понятны до сих пор. Поэтому в ближайшее время я буду отправлять официальные запросы в разные инстанции, и не остановлюсь, пока не получу ответы на все мои вопросы. И мне, как председателю ДНТ, они ответят.



Далее. Если всё-таки не избежать строительства колонии (а давайте признаемся, что такой вариант самый очевидный), то давайте компенсировать жителям какие-то возможные неудобства. Пусть власти идут к нам навстречу, ведь у нас в микрорайонах юго-востока Улан-Удэ масса нерешённых вопросов.



Поэтому я и выступила на слушаниях и задала вопрос: «Почему для колонии нашли место, а для соцобъектов, в которых мы нуждаемся, нет?»



- Какие объекты, на ваш взгляд, необходимы?



- Новые школы. У нас одна школа №57 на тысячу мест, но она, как говорится, не резиновая. А детей в округе три тысячи. Людям приходится выбирать другие школы – 56, 49, 47, 32 – и ездить каждый день в такую даль. Такая же проблема и с детскими садами. У нас очень много детей, а детсад построили один. Районы молодые, сотовые кварталы растут, и будет ещё заселяться семьями. И одного детсада явно не хватит на всех.



Также нам нужны стадионы, секции для детей, спортивные комплексы, где дети смогут заниматься любимым видом спорта. Было бы здорово, если бы появился свой бассейн, а может и Ледовый дворец с хоккейным центром. Не хватает парков, зон отдыха, мест, где ребята могли бы покататься на роликах, велосипедах. И, конечно, все жители мечтают о трамвайной ветке.



Я вижу, как нашим детям и молодёжи просто нечем заняться и мне больно за этим следить. Особенно жаль мальчиков. Они пинают урны, скамейки, колотят палками детскую площадку. Потому что нет организованного досуга. И дома тоже запирать их не хочется, чтобы они не проводили все время за компьютером.



Поэтому мне удивительно было, что люди так бурно обсуждали участок под строительство, в то время как у нас есть куча других - гораздо более важных проблем и первоочередных задач. Мне кажется, его если не колонией застроят, то очередным 140-ым кварталом. А требовать с властей надо не «будет она колонию строить, или нет», а совершенно чётких целей по улучшению жизни микрорайонов.



- Вы для этого создали паблик «Энергия будущего» в соцсетях?



- Да. Меня люди, жители Светлого просят активнее защищать их интересы. Но я знаю и проблемы Зверосовхоза, Комушки, 140-х кварталов, Энергетика. Это десятки тысяч человек в пригородах Улан-Удэ. Словом, я представляю интересы всех жителей Юго-восточной части Октябрьского района. Нам надо создавать инициативную группу и доносить до людей все новости и подробности происходящих событий, наших действий и реакции властей. Приглашаю к этой работе вместе со мной всех желающих. Поэтому планируем зарегистрировать общественное движение «Энергия будущего». Будем вместе добиваться у органов власти ответов на все наши вопросы и принятия решений по насущным проблемам.













