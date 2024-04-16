Жителей района Бурятии попросили помочь фонду музея

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Давайте совместно сохраним историю родного края», - призывают в музее



Жителей Курумканского района попросили помочь фонду местного музея. В учреждении будут рады принять в дар: предметы старины, предметы быта и этнографии, предметы ушедшей советской эпохи (редкие книги, картины, скульптуры, одежда, изделия прикладного искусства, игрушки и т.д.). Об этом сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».



Также можно приносить предметы, свидетельствующие о военном или трудовом подвиге земляков: фотографии, документы, награды, личные вещи и другие материалы.



- Пополнение фонда музея – процесс длительный и сложный, и он возможен только при активном участии и помощи жителей района. Будем рады принять в дар уникальные предметы, представляющие особый интерес для большого количества людей. Передавшие в дар самые уникальные предметы будут награждены призами. Давайте совместно сохраним историю родного края, - призвали в музее истории и развития традиционных народных промыслов района.

