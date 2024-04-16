Росгвардейцы Бурятии стали призёрами спартакиады «Динамо»









По итогам спартакиады Бурятского регионального отделения Всероссийского общества «Динамо» коллектив физической культуры сил специального назначения управления Росгвардии по Бурятии занял II место в первой группе, уступив спортсменам республиканского ГУ МЧС.В республике состоялась XXI внеочередная конференция Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» и прошёл IV пленум Совета БРО «Динамо». На заседании подвели итоги деятельности регионального отделения общества «Динамо» за 2023 год и проведённой спартакиады.По итогам спартакиады «Динамо» среди ветеранов, коллектив физической культуры аппарата территориального управления Росгвардии и управления вневедомственной охраны Росгвардии занял III место, уступив представителям команд регионального УФСИН России и Бурятской таможни.В рамках спартакиады проводились соревнования в различных спортивных дисциплинах – стрельбе, плавании, лыжных гонках, самбо, гиревом спорте, летнем служебном биатлоне и других.Призёром в номинации «Лучший спортсмен органов безопасности и правопорядка» стал мастер спорта России по лыжным гонкам Александр П. – сотрудник сил специального назначения управления Росгвардии.Завершился пленум торжественным награждением победителей конкурсов и призёров спартакиады БРО «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта кубками и дипломами, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.