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Жительница Бурятии забрала братьев и сестру из соццентра

Жительница Бурятии забрала братьев и сестру из соццентра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дети попали в центр помощи прошлым летом

В Бурятии трое детей из социального центра «Баяр» вернулись в семью. Максима, Алексея и Елену забрала родная старшая сестра.

- Ребятишки поступили в наше учреждение в июне 2023 года в связи с тем, что кровную семью, где воспитывались дети, признали неблагополучной. В таких условиях, которые создала их мама, несовершеннолетние дальше находиться не могли, поэтому было решено временно поместить их в социальный центр, - рассказала директор центра социальной помощи семье и детям «Баяр» Лариса Очирова. - За время нахождения деток в учреждении были созданы все необходимые условия для их проживания, воспитания и образования. Специалисты проводили работу по защите прав, организовывали интересный досуг, заботились о здоровье, большое внимание уделяли их эмоциональному состоянию, сохраняли родственные связи. Надеемся, что ребята получили в учреждении все необходимое для дальнейшего развития.

В минсоцзащиты Бурятии отметили, что по состоянию на 1 апреля 2024 года в республике 4843 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 2455 несовершеннолетних находятся под опекой, 167 - под предварительной опекой 1865 - воспитываются в приёмных семьях, в детских учреждениях ведомства - 356 детей.  
дети сироты минсоцзащиты

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