В Улан-Удэ жильцам многоэтажки не дали попрощаться с «управляшкой»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они захотели отказаться от УК безо всяких оснований



Жильцы одного из многоквартирных домов в Улан-Удэ не смогли сменить управляющую компанию. Как пояснили в Госстройжилнадзоре, сделать это можно в любой момент, если УК плохо выполняет свои обязательства по договору. В остальных же случаях – не чаще раза в год. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ внесли осенью 2023-го.



Ранее достаточно было включить вопрос об отказе от «управляшки» в повестку общего собрания собственников, принять совместное решение о расторжении договора и выбрать другую организацию или создать ТСЖ.



Законных оснований для смены УК, проработавшей меньше 12 месяцев, жильцы многоквартирного дома не предоставили и потому получили отказ. Но сейчас, когда год истёк, люди вправе устроить собрание и попрощаться со своей компанией, причём без указания причин.



Ещё одно основание для смены обслуживающей дом организации – если собственники решили изменить способ управления, то есть перейти на непосредственное или создать ТСЖ.



- До внесения изменений в законодательство конкурирующие организации после завершения голосования вновь организовывали общие собрания с более поздней датой. При этом Госстройжилнадзор часто получал заявления о том, что протоколы на них фальсифицируются. Ограничительный период установили для повышения внимательности и ответственности при выборе и смене управляющей организации, – пояснил руководитель ведомства Николай Павлюк. – Чтобы решения собраний были легитимными и не нарушали прав сторон, рекомендуем жителям и лицензиатам обратить внимание на регулярные разъяснения надзорного органа об изменениях в законодательстве.



