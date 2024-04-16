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В Бурятии северянам захотелось ездить по нормальным дорогам

В Бурятии северянам захотелось ездить по нормальным дорогам
Общество,  Фото:из архива
Люди заявили, что они превратились в кашу

Жители северобайкальского села Верхняя Заимка пожаловалась на состояние дороги, по которой, по их словам, невозможно ходить и ездить. Из-за растаявшего снега она превратилась в кашу.

- Грейдер был, но с утра и в тот день, когда всё замёрзло. От него нет толку. Неужели нельзя чистить дорогу днём, когда всё подтаяло? В прошлом году была точно такая же история. Мы налоги исправно платим и хотим ходить и ездить по нормальным дорогам, – заявили люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

В комитете по управлению муниципальным хозяйством райадминистрации сообщили, что для очистки от снега привлекут тяжёлую технику – автогрейдер. Об этом уже договорились с одной из местных компаний. Работы запланировали на вторник, 16 апреля.


дороги жалобы благоустройство

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