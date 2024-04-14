В Иркутске полицейские помогли доставить в больницу новорождённую









Он сообщил, что в салоне автомобиля без сознания на руках родителей находится его внучка, которая родилась 10 дней назад. Ей срочно нужна помощь медиков.



- Не теряя ни секунды, сотрудники Госавтоинспекции пересадили маму с ребёнком и мужчину в патрульный автомобиль и, включив звуковые и световые сигналы, направились в Ивано-Матрененскую детскую клиническую больницу. В приёмным покое малышка была передана врачам, - сообщила Ирина Волк.





В Иркутске полицейские мгновенно среагировали на просьбу о помощи новорождённой малышке и оперативно доставили её в больницу. Об этом случае спасения рассказала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.На объездной дороге в Ленинском округе Иркутска к сотрудникам Госавтоинспекции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» старшим лейтенантам полиции Андрею Филиппову и Саргису Дарбиняну обратился взволнованный мужчина.