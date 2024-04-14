Весенний лёд опасен
За предыдущие сутки инспекторы ГИМС МЧС России провели надзорные мероприятия по 7 маршрутам патрулирований. В ходе рейдов осуществлён мониторинг ледового покрытия на акваториях Бурятии.
Всего с начала года инспекторским составом осуществлено 158 таких выходов, в ходе которых проведены беседы с населением и уроки безопасности в образовательных учреждениях.
- В настоящее время лёд на водоёмах стал рыхлым и ломким, ледяной покров на реках активно разрушается. Призываем граждан быть предельно осторожными, особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра. Помните, выходить на лёд запрещено! – рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Бурятии Николай Зайцев.
Спасателям ежедневно проводят рейды по водоёмам, предупреждая людей об опасности. Чаще всего в группе риска находятся любители подлёдного лова и именно они чаще всего становятся заложниками коварного льда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии любители подлёдной рыбалки рискуют жизнью ради улова
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