В Бурятии любители подлёдной рыбалки рискуют жизнью ради улова

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Весенний лёд опасен



За предыдущие сутки инспекторы ГИМС МЧС России провели надзорные мероприятия по 7 маршрутам патрулирований. В ходе рейдов осуществлён мониторинг ледового покрытия на акваториях Бурятии.



Всего с начала года инспекторским составом осуществлено 158 таких выходов, в ходе которых проведены беседы с населением и уроки безопасности в образовательных учреждениях.



- В настоящее время лёд на водоёмах стал рыхлым и ломким, ледяной покров на реках активно разрушается. Призываем граждан быть предельно осторожными, особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра. Помните, выходить на лёд запрещено! – рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Бурятии Николай Зайцев.



Спасателям ежедневно проводят рейды по водоёмам, предупреждая людей об опасности. Чаще всего в группе риска находятся любители подлёдного лова и именно они чаще всего становятся заложниками коварного льда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

