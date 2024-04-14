14 апреля

13 апреля

12 апреля

Популярное

В Бурятии любители подлёдной рыбалки рискуют жизнью ради улова

В Бурятии любители подлёдной рыбалки рискуют жизнью ради улова
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Весенний лёд опасен

За предыдущие сутки инспекторы ГИМС МЧС России провели надзорные мероприятия по 7 маршрутам патрулирований. В ходе рейдов осуществлён мониторинг ледового покрытия на акваториях Бурятии.

Всего с начала года инспекторским составом осуществлено 158 таких выходов, в ходе которых проведены беседы с населением и уроки безопасности в образовательных учреждениях.

- В настоящее время лёд на водоёмах стал рыхлым и ломким, ледяной покров на реках активно разрушается. Призываем граждан быть предельно осторожными, особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра. Помните, выходить на лёд запрещено! – рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Бурятии Николай Зайцев.

Спасателям ежедневно проводят рейды по водоёмам, предупреждая людей об опасности. Чаще всего в группе риска находятся любители подлёдного лова и именно они чаще всего становятся заложниками коварного льда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. 
МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Со школьниками Улан-Удэ провели профориентационное мероприятие
Со школьниками Улан-Удэ провели профориентационное мероприятие
Общество, 14.04.2024
Им рассказали о службе в федеральной службе исполнения наказаний
В Бурятии очистили заросший деревьями сельхозучасток
В Бурятии очистили заросший деревьями сельхозучасток
Общество, 14.04.2024
Собственника неоднократно просили привести участок в порядок 
В Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении
В Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении
Общество, 14.04.2024
С профилактическим визитом наведались в семьи Кижингинского района
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Общество, 14.04.2024
У Норжит Содномовны Цыреновой 5 детей, 13 внуков и 11 правнуков
В Улан-Удэ отметили Навруз
В Улан-Удэ отметили Навруз
Общество, 14.04.2024
Праздник прошёл в Доме дружбы народов
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 14.04.2024
Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с
В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open»
В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open»
Общество, 13.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с захватывающих соревнований
В Улан-Удэ открылась выставка «Космос в ладонях»
В Улан-Удэ открылась выставка «Космос в ладонях»
Общество, 13.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Житель Бурятии перевёл аферистам 4 млн
Житель Бурятии перевёл аферистам 4 млн
Общество, 13.04.2024
Мужчина и его родственники оформили кредиты в различных банках
Улан-удэнский аэропорт стал запасным для рейса в Иркутск
Улан-удэнский аэропорт стал запасным для рейса в Иркутск
Общество, 13.04.2024
Борт был вынужден приземлиться в Бурятии из-за сильного снега
В Бурятии разгулялась непогода
В Бурятии разгулялась непогода
Общество, 13.04.2024
Регион накрыл шквалистый ветер 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^