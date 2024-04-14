В Бурятии очистили заросший деревьями сельхозучасток

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по РБ и Иркутской области

Собственника неоднократно просили привести участок в порядок



В Тарбагатайском районе Бурятии участок сельскохозяйственного назначения зарос древесно-кустарниковой растительностью. Здесь на площади 5123 кв. м. выросли сосна и ильм.



Проверка Россельхознадзора состоялась в июле 2021 года, и по факту выявленных нарушений собственнику земельного участка было выдано предписание, составлен протокол и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.



- Правообладатель земельного участка неоднократно подавал ходатайства о продлении ранее выданного предписания. Основанием для удовлетворения ходатайства являлись плохое состояние здоровья, а также отсутствие финансовых и технических средств, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В апреле текущего года, в связи окончанием последнего срока продлённого предписания, государственный инспектор земельного надзора выехал на проблемный участок.



- В ходе осмотра установлено, что участок полностью очищен от древесно-кустарниковой растительности, видны спилы деревьев, порубочные остатки сложенных в кучи и сожжены в зимний период. Собственник исполнил предписание в полном объёме, благодаря чему на территории республики в оборот вовлечено 1,3 га сельхозугодий, - сообщили в управлении.

