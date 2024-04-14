Собственника неоднократно просили привести участок в порядок
В Тарбагатайском районе Бурятии участок сельскохозяйственного назначения зарос древесно-кустарниковой растительностью. Здесь на площади 5123 кв. м. выросли сосна и ильм.
Проверка Россельхознадзора состоялась в июле 2021 года, и по факту выявленных нарушений собственнику земельного участка было выдано предписание, составлен протокол и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.
- Правообладатель земельного участка неоднократно подавал ходатайства о продлении ранее выданного предписания. Основанием для удовлетворения ходатайства являлись плохое состояние здоровья, а также отсутствие финансовых и технических средств, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В апреле текущего года, в связи окончанием последнего срока продлённого предписания, государственный инспектор земельного надзора выехал на проблемный участок.
- В ходе осмотра установлено, что участок полностью очищен от древесно-кустарниковой растительности, видны спилы деревьев, порубочные остатки сложенных в кучи и сожжены в зимний период. Собственник исполнил предписание в полном объёме, благодаря чему на территории республики в оборот вовлечено 1,3 га сельхозугодий, - сообщили в управлении.
В Бурятии очистили заросший деревьями сельхозучасток
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожане прошли 10 000 шагов
Собственника неоднократно просили привести участок в порядок
С профилактическим визитом наведались в семьи Кижингинского района
У Норжит Содномовны Цыреновой 5 детей, 13 внуков и 11 правнуков
Собака цапнула женщину за бедро
Праздник прошёл в Доме дружбы народов
Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с
В Бурятии утвердили регламенты по предоставлению госуслуги
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с захватывающих соревнований
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Мужчина и его родственники оформили кредиты в различных банках
Борт был вынужден приземлиться в Бурятии из-за сильного снега
Регион накрыл шквалистый ветер
Общество, 12.04.2024
Полицейские побывали в школе №1
Общество, 12.04.2024
Неравнодушного мужчину наградили