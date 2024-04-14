В Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении

Общество, Фото: прокуратура РБ

С профилактическим визитом наведались в семьи Кижингинского района



Прокуратура Кижингинского района Бурятии совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посетили семьи, находящиеся в социально-опасном положении.



Провели индивидуальную работу с шестью семьями, обследовали их жилищно-бытовые условия.



- В ходе встреч родители ориентированы на значимость надлежащего воспитания и содержания детей, необходимость создания комфортных и безопасных условий для их проживания, им разъяснена ответственность за невыполнение своих обязанностей, - сообщает пресс-служба республиканкой прокуратуры.

