С профилактическим визитом наведались в семьи Кижингинского района
Прокуратура Кижингинского района Бурятии совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посетили семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
Провели индивидуальную работу с шестью семьями, обследовали их жилищно-бытовые условия.
- В ходе встреч родители ориентированы на значимость надлежащего воспитания и содержания детей, необходимость создания комфортных и безопасных условий для их проживания, им разъяснена ответственность за невыполнение своих обязанностей, - сообщает пресс-служба республиканкой прокуратуры.
В Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении
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