Житель Бурятии перевёл аферистам 4 млн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина и его родственники оформили кредиты в различных банках



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 12 апреля стали 839 жителей республики (+ 46 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 170 млн рублей (+ 21 млн рублей за последнюю неделю).Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



Мошенники продолжают обманывать людей в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая жителей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4,8 млн рублей.



Так, в полицию обратился 44-летний житель Баргузинского района с заявлением о хищении у него более 4 млн рублей. Потерпевший сообщил, что ему позвонил незнакомый мужчина, представившийся менеджером инвестиционный компании, и предложил участвовать в торгах на бирже ценных бумаг, сырья и криптовалют.



Согласившись на это предложение, желая получить дополнительный доход, мужчина и его родственники оформили кредиты в различных банках на общую сумму 4,2 млн рублей, которые он переводил на указанные «работником компании» счета.





