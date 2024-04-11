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Посреди реки в Улан-Удэ застряла собака

Посреди реки в Улан-Удэ застряла собака
Общество,  Фото:vk.com/pets_03
В соцсетях гадают, как спасти несчастное животное

Всё произошло в столице Бурятии. В местном паблике «Животные 03» во «ВКонтакте» выложили фото, сделанное в центре города, на набережной Селенги. На снимке – собака, застрявшая на льдине посреди реки, напротив ТРЦ «Пионер»

- Собачка осталась на острове, окружённом водой. Лает, боится. Давайте не оставим её в беде, – говорится в комментарии к фотографии.

Каким образом питомец оказался там – неизвестно. Улан-удэнцы усиленно думают, как вызволить животное из ловушки. Неравнодушные горожане вроде как обратились к спасателям, но те заявили, что собака умеет плавать и, мол, выберется на сушу сама. Некоторые пишут, что спасти четвероногое должны сотрудники службы отлова.

- Куда мы только не звонили! У собачки явно щенки на островке. От всех этих служб толку ноль! Боятся даже представиться, – негодуют участники сообщества.

Впрочем, после шквала звонков в спасательную службу там заверили, что разберутся в ситуации. «Будут решать, что делать», – сообщила одна из подписчиц
собаки животные соцсети

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