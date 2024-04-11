Посреди реки в Улан-Удэ застряла собака

Впрочем, после шквала звонков в спасательную службу там заверили, что разберутся в ситуации. «Будут решать, что делать», – сообщила одна из подписчиц

Всё произошло в столице Бурятии. В местном паблике «Животные 03» во «ВКонтакте» выложили фото, сделанное в центре города, на набережной Селенги. На снимке – собака, застрявшая на льдине посреди реки, напротив ТРЦ «Пионер»- Собачка осталась на острове, окружённом водой. Лает, боится. Давайте не оставим её в беде, – говорится в комментарии к фотографии.Каким образом питомец оказался там – неизвестно. Улан-удэнцы усиленно думают, как вызволить животное из ловушки. Неравнодушные горожане вроде как обратились к спасателям, но те заявили, что собака умеет плавать и, мол, выберется на сушу сама. Некоторые пишут, что спасти четвероногое должны сотрудники службы отлова.- Куда мы только не звонили! У собачки явно щенки на островке. От всех этих служб толку ноль! Боятся даже представиться, – негодуют участники сообщества.