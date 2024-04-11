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В Бурятии дрон отогнал стаю собак от телёнка

В Бурятии дрон отогнал стаю собак от телёнка
Общество,  Фото:скрин с видео
Телёнок, отбиваясь, совсем выбился из сил

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии оператор дрона, занимаясь разрешённой съёмкой водоплавающих птиц, услышал лай собак. Дрон тут же был направлен в это место. Оказалось, агрессивная стая собак отбила от стада и напала на совсем ещё маленького теленка. Об этом сообщает газета «Джидинка».

- При помощи квадрокоптера, хотя и с трудом, псов удалось отогнать. Телёнок, отбиваясь, совсем выбился из сил и ещё долго лежал на дороге. Но теперь с ним всё хорошо. Трудно представить, что бы они с ним сделали, если бы не неожиданная помощь, - рассказали в издании.

Хозяевам телёнка настоятельно рекомендовали обратиться в муниципальный контроль для выявления хозяев агрессивных собак на самовыгуле.


собаки коровы

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