В Бурятии дрон отогнал стаю собак от телёнка

Общество, Фото: скрин с видео

Телёнок, отбиваясь, совсем выбился из сил



В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии оператор дрона, занимаясь разрешённой съёмкой водоплавающих птиц, услышал лай собак. Дрон тут же был направлен в это место. Оказалось, агрессивная стая собак отбила от стада и напала на совсем ещё маленького теленка. Об этом сообщает газета «Джидинка».



- При помощи квадрокоптера, хотя и с трудом, псов удалось отогнать. Телёнок, отбиваясь, совсем выбился из сил и ещё долго лежал на дороге. Но теперь с ним всё хорошо. Трудно представить, что бы они с ним сделали, если бы не неожиданная помощь, - рассказали в издании.



Хозяевам телёнка настоятельно рекомендовали обратиться в муниципальный контроль для выявления хозяев агрессивных собак на самовыгуле.





