Им отказывают в трудоустройстве из-за ошибок в резюме
В ходе опроса, который устроили представители сервиса SuperJob, выяснилось, что 18% компаний не возьмут на работу улан-удэнцев, если у них в резюме есть грамматические и пунктуационные ошибки. Специалисты по подбору персонала считают это весомой причиной для отказа в трудоустройстве, причём на любую должность.
Для 33% рекрутеров безграмотность неприемлема только для претендентов на определённые позиции. Это менеджеры высшего и среднего звена, инженерно-технические работники, бухгалтеры, секретари, менеджеры по работе с клиентами, редакторы, эйчары, пиарщики, юристы и экономисты.
А вот в 40% организаций соискателю не станут отказывать в приёме на работу из-за неправильно написанных слов или неверно расставленных знаков препинания в анкете.
Грамотность, как показал анализ вакансий, требуется, в первую очередь, от корректоров, журналистов и редакторов. Немаловажна она и для претендентов на позиции в кадровой сфере: эйчары придирчиво отбирают коллег в HR-отделы.
В Улан-Удэ безграмотных людей отказываются брать на работу
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