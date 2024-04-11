В Улан-Удэ безграмотных людей отказываются брать на работу

Им отказывают в трудоустройстве из-за ошибок в резюме



В ходе опроса, который устроили представители сервиса SuperJob, выяснилось, что 18% компаний не возьмут на работу улан-удэнцев, если у них в резюме есть грамматические и пунктуационные ошибки. Специалисты по подбору персонала считают это весомой причиной для отказа в трудоустройстве, причём на любую должность.



Для 33% рекрутеров безграмотность неприемлема только для претендентов на определённые позиции. Это менеджеры высшего и среднего звена, инженерно-технические работники, бухгалтеры, секретари, менеджеры по работе с клиентами, редакторы, эйчары, пиарщики, юристы и экономисты.



А вот в 40% организаций соискателю не станут отказывать в приёме на работу из-за неправильно написанных слов или неверно расставленных знаков препинания в анкете.



Грамотность, как показал анализ вакансий, требуется, в первую очередь, от корректоров, журналистов и редакторов. Немаловажна она и для претендентов на позиции в кадровой сфере: эйчары придирчиво отбирают коллег в HR-отделы.

