Бурятские юмористы спародировали на ТНТ богатейшую женщину России

Из-за них наставник «Лиги городов» даже нарушил правила шоу



Недавно на ТНТ вышел очередной выпуск шоу «Лига городов» (возрастное ограничение – 16+). Это масштабный телепроект, в котором четыре звёздных наставника выберут самые талантливые и перспективные юмористические коллективы России и ближнего зарубежья. А те, в свою очередь, поборются за звание чемпиона сезона.



Победителю достанется приз – 10 миллионов рублей. В шоу участвует и команда из Улан-Удэ «Аждослёз». В новом выпуске наш земляки сошлись в юмористической дуэли с «DT» из Саратова. Они отличились, спародировав Татьяну Бакальчук – основательницу и генерального директора маркетплейса Wildberries, которая является самой богатой женщиной России. В августе 2023-го её капитал оценили в 7 миллиардов долларов.







«Бакальчук», которую изображал один из членов команды Александр Найданов, вышла на сцену и, осмотревшись, уточнила: «А что это у вас здесь происходит?». И на ответ «Это «Лига городов», самый масштабный юмористический проект» заявила: «Неплохой получился бы склад». Поприветствовав жюри, пародист в образе владелицы Wildberries поинтересовался у других комиков, почему они не работе. Те сообщили, что давно уволились с маркетплейса и занимаются юмором.



- А чего у вас пакеты платные вдруг стали? Вы бы ещё примерочные с поминутной тарификацией сделали бы, – возмутился другой юморист.



- Заткнись! – велела ему «Бакальчук», но видимо, оценив идею, добавила: «мой новый зам».



В следующую секунду на сцену вышел разъярённый муж поклонницы Wildberries.



- Да! Вот я и дошёл до главного босса. Теперь моя жена перестанет тратить столько денег на маркетплейсах! У неё сейчас сумма выкупа такая, как будто это она – самая богатая женщина России. Вы как из преисподней вылезли на первые этажи, – отметил разгневанный супруг, намекая на то, что пунктов выдачи заказов WB становится всё больше. – Вы же скоро у меня в квартире будете.



Основательница маркетплейса тут же посоветовала ему заткнуться, вместо обращения назвав артикул из шести цифр. Оказалось, что под ним скрывалась тряпка. И напоследок «Бакальчук» выступила с проникновенной речью.



- Мы не на первых этажах, не везде! Мы не у вас в телефонах – мы уже у вас в голове. Просто представьте: благодаря нам где-то в бурятской глухой деревне под названием Хойтобэе дед Солбон ходит по коровьим лепёхам в оригинальных кроссовках J. Это ли не чудо?



В итоге в следующий тур пропустили обе команды. Кстати, самое первое появление ребят из Бурятии в шоу не произвело на наставников должного впечатления. Более того, в середине номера Артём Калайджян и Тимур Батрутдинов и вовсе решились на крайние меры, нажав красную кнопку – по правилам проекта, она может «прервать» выступление.



Ситуацию спас Алексей Щербаков, который неожиданно для других вдруг пошёл против правил, решив оставить «Аждослёз» в проекте и даже взять над комиками шефство. В этот раз ситуация поменялась аж на 360 градусов. Юмористы оправдали название своей команды «Аждослез» по полной программе.



Они только вызвали положительные эмоции у всех членов жюри, но и очаровали певицу Юлию Паршуту, ставшую приглашённым гостем на выступлении коллектива из Улан-Удэ. Наставник Алексей Щербаков так и не смог определиться, кто из юмористов больше достоин продолжить участие в проекте, а поэтому вновь нарушил правила и пропустил в следующий этап и «Аждослёз», и «DT».



