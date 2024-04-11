Фонтаны в парках Улан-Удэ начнут работу 1 мая

Сейчас их приводят в порядок

Парки Улан-Удэ готовятся к летнему сезону, сообщает пресс-служба мэрии столицы Бурятии. Работы начались с фонтанов. Сейчас расконсервируют фонтан в парке имени Орешкова. Уже снят купол, производится продувка системы водоснабжения. Также будет проведена проверка электрических частей и запуск воды.

«Для того чтобы летом фонтаны в парках радовали горожан, сотрудники бережно за ними ухаживают. После расконсервации будет проведен ремонт фонтанов в парках имени Орешкова и «Юбилейный», - отмечено в сообщении.

- Заменим насосные станции, подсветку, водопроводные части. Это не отразится на визуальной составляющей чаши фонтана, изменится качество подачи воды, - пообещал Сергей Голов, заместитель руководителя Дирекции по паркам культуры и отдыха города. - После ремонта будет лучше фильтроваться вода, меньше помывочных и ремонтных работ

Фонтаны в парках города заработают в День весны и труда 1 мая.