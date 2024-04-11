11 апреля

10 апреля

Популярное

Фонтаны в парках Улан-Удэ начнут работу 1 мая

Фонтаны в парках Улан-Удэ начнут работу 1 мая
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии Улан-Удэ

Сейчас их приводят в порядок

Парки Улан-Удэ готовятся к летнему сезону, сообщает пресс-служба мэрии столицы Бурятии. Работы начались с фонтанов. Сейчас расконсервируют фонтан в парке имени Орешкова. Уже снят купол, производится продувка системы водоснабжения. Также будет проведена проверка электрических частей и запуск воды.

«Для того чтобы летом фонтаны в парках радовали горожан, сотрудники бережно за ними ухаживают. После расконсервации будет проведен ремонт фонтанов в парках имени Орешкова и «Юбилейный», - отмечено в сообщении.

- Заменим насосные станции, подсветку, водопроводные части. Это не отразится на визуальной составляющей чаши фонтана, изменится качество подачи воды, - пообещал Сергей Голов, заместитель руководителя Дирекции по паркам культуры и отдыха города. - После ремонта будет лучше фильтроваться вода, меньше помывочных и ремонтных работ

Фонтаны в парках города заработают в День весны и труда 1 мая.
парки администрация Улан-Удэ отдых благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятские юмористы спародировали на ТНТ богатейшую женщину России
Бурятские юмористы спародировали на ТНТ богатейшую женщину России
Общество, 11.04.2024
Из-за них наставник «Лиги городов» даже нарушил правила шоу
Фонтаны в парках Улан-Удэ начнут работу 1 мая
Фонтаны в парках Улан-Удэ начнут работу 1 мая
Общество, 11.04.2024

Сейчас их приводят в порядок

В Бурятии дрон отогнал стаю собак от телёнка
В Бурятии дрон отогнал стаю собак от телёнка
Общество, 11.04.2024
Телёнок, отбиваясь, совсем выбился из сил
В районе Бурятии за школьниками устроят слежку в соцсетях
В районе Бурятии за школьниками устроят слежку в соцсетях
Общество, 11.04.2024
У родителей просят согласие на обработку их персональных данных

В Бурятии сельчанам запретили появляться в парке
В Бурятии сельчанам запретили появляться в парке
Общество, 11.04.2024
Доступ туда закрыли почти на полгода
Прокурор Бурятии провёл приём в фонде «Защитники Отечества»
Прокурор Бурятии провёл приём в фонде «Защитники Отечества»
Общество, 11.04.2024
Состоялся очередной приём участников СВО и членов их семей
В отдалённом районе Бурятии наступит «конец света»
В отдалённом районе Бурятии наступит «конец света»
Общество, 11.04.2024
Его будут отключать несколько дней подряд с раннего утра

Мэр Улан-Удэ осмотрел базу МУП «Городские маршруты»
Мэр Улан-Удэ осмотрел базу МУП «Городские маршруты»
Общество, 11.04.2024
Также Игорь Шутенков поговорил с водителями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^