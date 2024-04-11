Доступ туда закрыли почти на полгода
Жители Кабанска не смогут гулять и отдыхать в местном парке «Тополёк». Доступ туда ограничили с 10 апреля по 30 сентября – то есть на пять с половиной месяцев.
Причина тому – начавшееся благоустройство зелёной зоны в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды», пишет «Кабанск-инфо.24/7». Сельчан призвали не появляться на территории парка ради их же собственной безопасности.
В Бурятии сельчанам запретили появляться в парке
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