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В Чите увеличат количество авиарейсов до Красноярска

В Чите увеличат количество авиарейсов до Красноярска
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Вводится дополнительная частота

Количество рейсов авиакомпании «Россия» по маршруту Красноярск – Чита - Красноярск на летний сезон возрастёт до четырёх в неделю. С 27 апреля полёты запланированы и по субботам, сообщает пресс-служба читинского аэропорта.

Рейсы планируются на самолетах «Суперджет»-100, где, наряду с экономом-классом, будет представлен класс «Комфорт». Пассажирам будут предложены дополнительные возможности на борту самолёта, в аэропортах вылета и прилёта.

Вылет рейса SU/FV6797 из Красноярска в 13:50, прилёт в 18:05. Вылет SU/FV6798 из Читы в 19:05, прилёт в 19:25. Время местное.

В рамках введённого в конце марта весенне-летнего расписания «Россия» уже выполняет полёты между Красноярском и Читой по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Сейчас на воздушной линии эксплуатируется отечественный «Суперджет»-100 в моноклассе.

«Авиабилеты на эти рейсы предлагаются по доступным тарифам с ограничением стоимости - маршрут является субсидируемым», - отметили в аэропорту Читы.

Субсидируемая полётная программа авиакомпании «Россия» повышает доступность авиаперевозок для большего числа россиян. Полёты в Красноярск удобны для пассажиров из Забайкальского края возможностью продолжить перелёт, выбрав стыковочные рейсы перевозчика из Сибирского авиатранспортного узла. В летнем сезоне маршрутная сеть «России» в аэропорту Красноярска включает около 30 направлений полетов.

Как сообщал «Байкал-Daily», количество рейсов из Улан-Удэ в Красноярск тоже может увеличиться.
авиация Чита Красноярск

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