В селе в Бурятии возводят модульный ФАП



















С началом апреля в селе Гашей приступили к строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта. Это стало возможным благодаря участию района в национальном проекте «Здравоохранение», строительство объекта ведётся в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщили в администрации Мухоршибирского района Бурятии.- Проверил ход работ, пообщался с рабочими. Работы ведутся, согласна графика, сроки строительства по контракту составляют 90 дней, - прокомментировал при посещении объекта глава района Владимир Молчанов в ходе рабочей поездки по району, состоявшейся 8 апреля.- Мы очень рады, что в этом году будет возведён новый фельдшерско-акушерский пункт для наших жителей, который будет оснащён современным оборудованием и техникой. Комфортные условия и доступность оказания медицинской помощи - важная составляющая для пациентов, и работа таких условиях, несомненно, даст только положительный результат, - поделилась фельдшер Елена Антонова.Благодаря участию Мухоршибирской районной больницы в национальном проекте «Здравоохранение» укрепляется материально – техническая база лечебных учреждений, создаются комфортные условия, повышается доступность медицинского обслуживания, повышается уровень и качество обслуживания населения.