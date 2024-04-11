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В селе в Бурятии возводят модульный ФАП

В селе в Бурятии возводят модульный ФАП
Общество,  Фото:Администрация МО "Мухоршибирский район"
Объект обещают возвести за три месяца

С началом апреля в селе Гашей приступили к строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта. Это стало возможным благодаря участию района в национальном проекте «Здравоохранение», строительство объекта ведётся в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщили в администрации Мухоршибирского района Бурятии.

- Проверил ход работ, пообщался с рабочими. Работы ведутся, согласна графика, сроки строительства по контракту составляют 90 дней, - прокомментировал при посещении объекта глава района Владимир Молчанов в ходе рабочей поездки по району, состоявшейся 8 апреля.





- Мы очень рады, что в этом году будет возведён новый фельдшерско-акушерский пункт для наших жителей, который будет оснащён современным оборудованием и техникой. Комфортные условия и доступность оказания медицинской помощи - важная составляющая для пациентов, и работа таких условиях, несомненно, даст только положительный результат, - поделилась фельдшер Елена Антонова.

Благодаря участию Мухоршибирской районной больницы в национальном проекте «Здравоохранение» укрепляется материально – техническая база лечебных учреждений, создаются комфортные условия, повышается доступность медицинского обслуживания, повышается уровень и качество обслуживания населения.
 

ФАП здравоохранение медицинская помощь

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