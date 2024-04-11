Улан-удэнцы воочию увидели оснащение пожарного автомобиля

Сотрудники МЧС России приняли участие в патриотической акции
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 апреля в Улан-Удэ останавливался тематический поезд «Сила в правде»
с экспозициями для разных возрастных групп. Сотрудники МЧС России также приняли участие в выставке.
Все желающие смогли увидели, чем оснащена пожарная техника, на которых спасатели ежедневно выезжают на пожары, ДТП и другие происшествия. Пожарные в доступной форме рассказывали взрослым и детям, как работает аварийно-спасательное оборудование и их характеристики.
Поезд «Сила в правде» начал своё путешествие по регионам России с 23 февраля. Маршрут составит свыше 34 тысяч километров и поезд совершит остановки на 75 станциях.
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